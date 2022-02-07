Дружина Жигунова, яка схожа на Заворотнюк, теж зіткнулася з онкологією: Була пухлина в грудях

Вікторія Жигунова розповіла про підозру на рак / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Дружину актора Сергія Жигунова часто порівнюють із його колишньою коханою Анастасією Заворотнюком. Сама Вікторія Жигунова дуже гостро реагує на такі коментарі. .

Але днями виявилося, що двох жінок могла об'єднати не лише зовнішність, а й спільне лихо – онкологія.

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На своїй сторінці у Instagram Вікторія зізналася, що вісімнадцять років тому лікарі діагностували у неї пухлину у грудях. У дружини відомого актора виявили клітини близькі до ракових та лікарі готували її до ампутації молочних залоз.

Після операції виявилося, що пухлина в грудях у журналістки була доброякісною та жахливою процедурою вдалося уникнути.

Господь милував. Якщо відкинути погані спогади, біль і страх, то можна сказати, що я відбулася легким переляком. Але час, проведений там, я, звісно, не забуду, – написала Вікторія у своїй публікації.

Жигунова зізналася, що хвороба змусила її переосмислити життя, змінити роботу та частіше звертати увагу на своє здоров'я.

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Колишня кохана Сергія Жигунова Анастасія Заворотню зараз продовжує боротися з онкологією. Нагадаємо, що у актриси діагностували гліобластому – пухлину в головному мозку.

Раніше дочка Анастасії Заворотнюк вперше прокоментувала знімки з камер відеоспостереження , На яких шанувальники побачили сильні зміни у зовнішності актриси після перенесеної хвороби

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