Женщина в красном: Лилия Ребрик позировала в эффектном образе, оголив плечо (фото)

Лилия Ребрик позировала в красном костюме / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая Лилия Ребрик, которая в облегающих леггинсах ошеломила формами на тренировке, позировала в костюме-тройке красного цвета – брюках свободного кроя, топе на бретелях и рубашке.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте звезды, она позировала приспустив рубашку с плечей.

Женщина в красном желает вам огненного понедельника! Кстати, первого октябрьского! Пусть весь месяц будет таким солнечным и lets бабье лето never stop. Пошли покорять мир?! – написала телеведущая.

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Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях поклонники Лилии Ребрик оценили ее новый наряд.

"Очаровательная женщина"

"Богиня"

"Вид очень мотивирующий"

Скриншот Instagram

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Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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