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Лилия Ребрик в облегающих леггинсах ошеломила формами на тренировке (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 13:42
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Телеведущая "Ранку з Україною" устроила мини-фотосессию в спортивном наряде и рассказала, каких правил здорового образа жизни придерживается, а какие – все еще пытается наладить
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик, которая недавно показала, как выглядит без макияжа, похвасталась великолепной фигурой, позируя в облегающих леггинсах и футболке. Но помимо стройного внешнего вида, звезда заботится и о здоровье своего тела.

В Instagram Лилия Ребрик опубликовала серию фото, сделанных на открытой спортивной площадке.

С гимнастикой дружу, со спортзалом дружу, танцы обожаю и за бег понемногу берусь! – написала Ребрик.

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Телеведущая призналась, что все равно для нее главными "китами" крепкого здоровья являются сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.

С первым проблем нет, со вторым – всякое бывает, а последнее часто наверстываю на работе. Там и 10000 шагов своих выхожу и несколько километров бега наматываю! А на самом деле – вижу сколько друзей и знакомых бегают, восхищаюсь ими и по-белому завидую: какие же молодцы! Это прям новая культура XXI века! – написала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик в спортивном костюме
Лилия Ребрик в спортивном костюме / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Рабочие дни Лилии Ребрик действительно проходят активно. Помимо репетиций в театре, а порой и гастролей, телеведущая успевает сниматься в кино и работать на телевидении.

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Смотрите в ролике, как проходит утро Лилии Ребрик:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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