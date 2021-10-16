Злата Огневич поцеловалась сразу с двумя мужчинами в новом выпуске Холостячки-2

Злата Огневич впервые с начала шоу "Холостячка-2" поцеловалась с участниками / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот
В пятом выпуске Злата Огневич еще больше сблизилась с участниками. С тремя из них Холостячка отправилась на Кипр и отлично провела там время, наслаждаясь природой и обществом мужчин.
Мы уже писали о том, кто покинул проект в этом выпуске "Холостячка", а теперь предлагаем узнать, как прошли свидания Златы с участниками и что еще интересного было в пятом эпизоде шоу.
Что было в самом начале
В начале выпуска мужчины проходили тропу с препятствиями – были как логические задачи, так и задания, требующие хорошей физической подготовки. Победителям предлагалось либо взять розу, либо пойти на свидание со Златой.
В итоге на свидание отправились полицейский Александр Борзенко – у его была индивидуальная встреча со Златой, а на парное свидание Злата отправилась с Андреем Задворным и Дмитрием Шевченко.
А Макс Тарапата решил взять розу.
Путешествие на Кипр
С Александром Злата изучала природу Кипра, а также готовила местное угощение шушуку – сладкую колбаску из сиропа и орехов, которая напоминает чурчхелу.
Также пара поужинала и потанцевала под аккомпанемент гитары.
А вот для Дмитрия и Андрея Злата устроила испытание, которое состояло из нескольких этапов. Сначала мужчины должны были собрать лучший букет из местных цветов, затем оседлать ослика, а в финале конкурса – приготовить местное блюдо – фаршированные листья винограда.
Позже у Златы было индивидуальное общение сначала с Дмитрием, а затем с Андреем. Скорее всего романтическая атмосфера Кипра так повлияла на Огневич, что буквально за один вечер у нее произошло сразу два поцелуя!
Первый поцелуй на проекте состоялся с Дмитрием Шевченко.
А второй Злата подарила Андрею Задворному.
Неожиданный приезд
А пока все остальные участники ждали Злату в Украине, один из них не стал терять времени и отправился на Кипр, чтобы устроить Злате сюрприз.
Роман Васильев втихаря заказал себе билеты и прилетел к Холостячке, чтобы провести с ней время.
Злата и Роман занялись дайвингом и катанием на флайборде!
Такая инициатива понравилась Злате и на церемонии роз Роман получил заветную бутоньерку!
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