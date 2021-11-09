Злата Огневич призналась, почему более восьми лет не ест мясо

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич, которая отреагировала на хейт в Сети, удивила поклонников интересным фактом о себе, оказывается, певица уже длительное время полностью исключила мясо из своего рациона.
В какой-то момент я поняла, что мне не хочется больше употреблять в пищу этот продукт, – вспоминает исполнительница.
Но артистка убеждает, что совсем не из-за жалости к животным восемь лет назад приняла такое решение, а исключительно опираясь на свои ощущения:
Мне был неприятен вкус, неприятен аромат, главное, мне было некомфортно это тяжелое ощущение внутри, ощущение тяжести в желудке, отечность, – делится Злата.
Даже на проекте "Холостячка" один из участников приготовил ей на завтрак веганское мясо, но полностью вегетарианкой Огневич не стала. Мясо – единственный продукт животного происхождения, который она сейчас не ест.
Я употребляю морепродукты в пищу, я употребляю яйца, также ем сыр. Отсутствие мяса в рационе я заменила витаминами. Никого не призываю к такому, вообще изучите этот вопрос желательно с врачом, почитайте информацию. Но я считаю, что это токсины, мне без него лучше, – рассказывает певица.
Ровно через год после отказала от мяса Злата не смогла носить изделия из меха:
Я совсем не идеальна в вопросе потребления, но уже гораздо осознаннее подхожу к этому, – говорит исполнительница.
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