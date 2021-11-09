Злата Огнєвіч зізналася, чому понад вісім років не їсть м'ясо

Злата Огнєвіч багато років тому відмовилася від м'яса / Фото: Инстаграм

Злата Огнєвіч, яка відреагувала на хейт у Мережі, здивувала шанувальників цікавим фактом про себе, виявляється, співачка вже тривалий час повністю виключила м'ясо зі свого раціону.

Якоїсь миті я зрозуміла, що мені не хочеться більше вживати в їжу цей продукт, – згадує виконавиця.

Але артистка переконує, що зовсім не через жалість до тварин вісім років тому ухвалила таке рішення, а виключно спираючись на свої відчуття.

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Мені був неприємний смак, неприємний аромат, головне, мені було некомфортно це тяжке відчуття всередині, відчуття тяжкості у шлунку, набряклість, – ділиться Злата.

Навіть на проекті "Холостячка" один із учасників приготував їй на сніданок веганське м'ясо. Але повністю вегетаріанкою Огнєвіч не стала. М'ясо – єдиний продукт тваринного походження, який вона зараз не їсть.

Я вживаю морепродукти в їжу, я вживаю яйця, також їм сир. Відсутність м'яса в раціоні замінила я вітамінами. Нікого не закликаю до такого, взагалі вивчіть це питання бажано з лікарем, почитайте інформацію. Але я вважаю, що це токсини, мені без нього краще, – розповідає співачка.

Рівно через рік після відмови від м'яса Злата не змогла носити вироби з хутра:

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Я зовсім не ідеальна у питанні споживання, але вже набагато свідоміше підходжу до цього, – каже виконавиця.

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