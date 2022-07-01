Злата Огневич вновь стала жертвой преследования. Певица требует от власти защиты

Злата Огневич знает кто такие сталкеры не понаслышке / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало этого года оказалось непростым для Огневич. 36-летнюю певицу преследовал и угрожал убить Вадим Лебедь. Он называл себя ее и ревновал без причин. Так как Злата с ним никогда не состояла в отношениях. Тогда полиция задержала неадекватного сталкера.

Вадим Лебедь угрожал Злате Огневич расправой / Фото: Facebook/Вадим Лебедь

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На этот раз в квартиру певицы пришел неизвестный ей мужчина. Представился Андреем Ткаченко и начал, по словам Огневич, что-то потребовать. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Очередной преследователь. Я сказала что вызываю полицию. Он замолчал и ушел, – сказала Злата.

По словам Огневич, такие случаи происходят из-за свободного доступа в Сети информации о любом гражданине Украины. Этим пользуются злоумышленники и преследуют того или иного человека. И кто знает, вернется ли Андрей Ткаченко к певице на следующий день или через неделю. Поэтому Злата обратилась к органам власти с просьбой поменять законодательство.

Публичные люди и информация где оне проживают должны быть под защитой , – подытожила Огневич.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что Злата планирует составить конкуренцию популярному телеведущему Дмитрию Комарову.