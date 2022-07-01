Злата Огнєвіч знову стала жертвою переслідування. Співачка вимагає від влади захисту

Злата Огневич добре знає хто такі сталкери / Фото: Колаж: Сьогодні
Початок цього року видався непростим для Огнєвіч. 36-річну співачку переслідував та погрожував вбити Вадим Лебідь. Він називав себе чоловіком екснардепки та ревнував без причин. Бо Злата з ним ніколи не була в стосунках. Тоді поліція затримала неадекватного сталкера.
Цього разу до квартири співачки завітав невідомий їй чоловік. Представився Андрієм Ткаченко та почав, за словами Огнєвіч, щось вимагати. Про це артистка розповіла в своєму Instagram.
Черговий переслідувач. Я сказала що викликаю поліцію. Він замовкнув і пішов, – сказала Злата.
За словами Огнєвіч такі випадки стаються через вільний доступ в Мережі інформації про будь-якого громадянина України. Цим користуються зловмисники та переслідують ту чи іншу особу. І хто знає, чи повернеться Андрій Ткаченко до співачки наступного дня чи через тиждень. Тому Злата звернулась до органів влади з проханням змінити законодавство.
Публічні люди і інформація де вони проживають мають бути під захистом, – підсумувала Огнєвіч.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Злата планує скласти конкуренцію популярному телеведучому Дмитру Комарову.