Знаменитая российская актриса стала монахиней

Екатерина Васильева / Фото: t.me/mariashukshina
Известная российская актриса Екатерина Васильева, снявшаяся в более, чем 200 фильмах, ушла в монастырь. Теперь звезда театра и кино стала монахиней.
Об этом сообщила коллега Екатерины Васильевой, актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.
Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления! – говорится в заявлении.
На фотографии Екатерина Васильева запечатлена в храме, с молитвенником, свечой и цветами в руках.
Однако это уже не первый раз когда Екатерина Васильева принимает решение связать свою жизнь с церковью. В 1993 году актриса стала послушницей Толгкского монастыря. Спустя три года Васильева вернулась на сцену, но изменила подход к выбору ролей. Разрешение на участие в съемках актриса спрашивала у духовного отца.
Екатерина Васильева прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи".
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