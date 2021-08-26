Знаменита російська акторка стала черницею

Катерина Васильєва / Фото: t.me/mariashukshina

Відома російська акторка Катерина Васильєва, яка знялася більш ніж у 200 фільмах, пішла в монастир. Тепер зірка театру і кіно стала черницею.

Про це повідомила колега Катерини Васильєвої актриса Марія Шукшина у своєму Telegram-каналі.

Акторка Катерина Васильєва прийняла постриг, її син – священик у храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання! – йдеться в заяві.

На фотографії Катерина Васильєва зображена в храмі з молитовником, свічкою і квітами в руках.

Акторка Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг / Фото: t.me/mariashukshina

Однак це вже не перший раз, коли Катерина Васильєва вирішує пов'язати своє життя з церквою. У 1993 році актриса стала послушницею Толгського монастиря. Через три роки Васильєва повернулася на сцену, але змінила підхід до вибору ролей. Дозвіл на участь у зйомках акторка питала у духівника.

Катерина Васильєва прославилася завдяки ролям у таких фільмах, як "Солом'яний капелюшок", "Бумбараш", "Звичайне диво", "Екіпаж" і "Чародії".

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