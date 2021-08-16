Звезда Бесславных ублюдков Даниэль Брюль провел мастер-класс на ОМКФ-2021: о чем говорили

Даниэль Брюль на Одесском кинофестивале / Фото: facebook.com/odesaiff

Вчера на Одесском кинофестивале, который в этом году много чем приятно удивит гостей и участников, звезда "Бесславных ублюдков" и фильмов Marvel Даниэль Брюль представил свой режиссерский дебют – трагикомедию "Плохой сосед". Впервые на фильм молодого режиссера смотрел полный зал людей, ведь на других кинофестивалях были строгие ограничения. О чем говорили на творческой встрече после премьеры и о чем сам фильм – рассказываем.

Даниэль Брюль не ожидал, что так много людей придет на фильм

В самом начале встречи Даниэль Брюль отметил, что участие в Одесском международном кинофестивале – это успех для него.

То, как меня встретили в Одессе, я не ожидал, что так много людей придет на фильм. И для меня успех видеть сегодня в зале столько людей, – сказал режиссер.

Стать актером Даниэля Брюля вдохновила киноклассика, которую он смотрел в 15-летнем возрасте

Учитывая огромный актерский опыт Даниэля Брюля – главная роль в сериале "Алиенист", фильме о войне "Счастливого Рождества", фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" – много вопросов было о его актерской карьере.

Когда мне было 15, у меня дома был старый видеопроигрыватель Panasonic и кассеты с классическими фильмами (в основном из отцовской коллекции). Я начал смотреть классику 50-х, 60-х, 70-х годов со всеми этими классными ребятами, такими как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Смотрел как они снимали классическое вечное кино и именно они заставили меня хотеть быть в кино, создавать кино, быть актером, – рассказал актер.

В 2003 году Даниэль Брюль сыграл главную роль в знаменитой трагикомедии "Гуд бай, Ленин!". Тогда актер даже не подозревал, что фильм будет пользоваться популярностью за рубежом.

Когда мы создавали "Гуд бай, Ленин!", То не думали, что это выйдет за пределы Германии. Мы снимали это в пределах страны и я удивился, когда узнал, что люди за рубежом смеются, и им нравится. В 21 год это стало для меня открытием, – поделился Даниэль Брюль.

Даниэль Брюль в фильме "Гуд бай, Ленин!" / Фото: kino-teatr.ua

Даниэль Брюль: Актер должен иметь терпение и быть готовым не получить роль

По словам Даниэля Брюля, когда он был молодым, ему не хватало терпения.

Я не мог ждать, срывался к телефону, когда звонил агент, в ожидании любой роли. Сейчас я понимаю, что имею терпения и ожидания. Важно уметь выжидать правильную роль, вживаться в нее на 100%, быть в проект полностью, иначе ничего не получится, – рассказал актер.

Даниэль отметил, что очень часто многие хотят стать актером не ради самой профессии, а для того, чтобы ощущать себя известными.

Нужно спросить себя, посмотреть глубоко внутрь себя и спросить, ты действительно хочешь быть актером. Я встречал людей, которые хотели стать актерами, потому что в действительности хотели стать знаменитыми. И это нормально. Но они не хотели действительно быть актерами. Это тяжелая работа, ты часто находишься под давлением, должен быть готовым, что часто не получаешь роль. Нужно реальное и очень сильное внутреннее желание внутри себя. Только тогда надо продолжать, – сказал Даниэль Брюль.

Даниэль Брюль и Мальте Грунерт / Фото: facebook.com/odesaiff

У Даниэля Брюля дома есть сауна, в которой он готовится к ролям

Дома, у меня есть небольшая сауна, где очень тихо (очень жарко, но и тихо). Я захожу туда и начинаю говорить с собой. Пробую разные голоса, разные интонации. Ищу голос для этой роли. Я советую иметь тихое место, где можно вжиться в роль наедине, говорить с собой, пробовать по-разному двигаться. Делай то, что ты реально знаешь. Рассказывай историю, когда реально понимаешь о чем говоришь. Принимай решения быстро. Даже если оно неправильное. Не затягивайте с размышлениями, учись быстро принимать решения, – сказал Даниэль Брюль аудитории.

Даниэль Брюль и Мальте Грунерт на ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

О чем фильм "Плохой сосед"?

В киноленте Даниэль Брюль выступил не только режиссером, но и сыграл главную роль – гиперболизированную версию самого себя. По сюжету, известный актер живет в пентхаусе в элитном районе Берлина со своими женой и детьми. Однажды утром он готовится полететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о нем, чем герой себе представлял.

На съемках фильма Даниэль Брюль и Мальте Грунерт столкнулись с форс-мажором

Продюсер Мальте Грунерт на встрече рассказал, что фильм поставил перед ними настоящий вызов.

Самым большим вызовом стала пандемия. Как только мы начали работу, сразу закрылись на 6 недель. Число больных росло, не было никаких протоколов, что делать, все паниковали. Мы закрыли фильм и отправили всех домой. Мы вложили много денег в этот проект и боялись, что пандемия станет не только завершением фильма, но и концом нашей компании. Вот такой вот форс-мажор, – рассказал Мальте Грунерт.

Смотрите, как проходила церемония открытия Одесского кинофестиваля-2021:

Узнайте другие новости на тему: