Звезда Comedy Woman и известный российский актер рискуют попасть в черный список Минкульта

Татьяна Морозова и Виктор Логинов дадут концерт в Донецке / Фото: Instagram

Пока в Украине активно обсуждается петиция Игоря Кондратюка о запрете концертов для всех российских артистов, они продолжают ездить в выступлениями на оккупированные территории.

Так, в Донецке обещают показать спектакль "Супружество как точная наука", главные роли в котором достались известным российским актерам. На сцене донецкого дворца культуры сыграет Виктор Логинов, Татьяна Морозова и Олег Верещагин.

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Афиша – facebook.com/groups/afishadn

Афишу мероприятия уже разместили в социальных сетях, а само выступление запланировано в преддверии Международного женского дня, 7 марта.

Стоимость билетов на спектакль российских артистов варьируется от 1000 до 3000 рублей (~от 370 до 1100 гривен).

Что грозит актерам за концерты в Донецке?

Так как любое пересечение границы через пункты пропуска в оккупационном режиме несут за собой нарушение украинского законодательства. Таким образом артисты рискуют попасть в черный список Министерства культуры Украины

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Напомним, что ранее у звезды "Счастливы вместе" Виктора Логинова уже был инцидент, когда его не пустили в Украину после выступления в оккупированном Крыму. Однако сам артист эту информацию опровергает.

Ранее стало известно, что концерт российского музыканта и рэпера Басты в Одессе отменили благодаря активистам.