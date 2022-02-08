Зірка Comedy Woman та відомий російський актор ризикують потрапити до чорного списку Мінкульту

Тетяна Морозова та Віктор Логінов дадуть концерт у Донецьку / Фото: Instagram

Поки що в Україні активно обговорюється петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів для всіх російських артистів , вони продовжують їздити у виступи на окуповані території.

Так, у Донецьку обіцяють показати виставу "Подружжя як точна наука", головні ролі в якій дісталися відомим російським акторам. На сцені донецького палацу культури зіграє Віктор Логінов, Тетяна Морозова та Олег Верещагін.

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Афіша – facebook.com/groups/afishadn

Афішу заходу вже розмістили у соціальних мережах, а сам виступ запланований напередодні Міжнародного жіночого дня, 7 березня.

Вартість квитків на спектакль російських артистів варіюється від 1000 до 3000 рублів (~ від 370 до 1100 гривень).

Що загрожує акторам за концерти у Донецьку?

Оскільки будь-яке перетин кордону через пункти пропуску в окупаційному режимі несуть за собою порушення українського законодавства. Таким чином артисти ризикують потрапити до чорного списку Міністерства культури України

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Нагадаємо, що раніше зірка "Щасливі разом" Віктора Логінова вже мала інцидент, коли його не пустили в Україну після виступу в окупованому Криму. Проте сам артист цю інформацію заперечує.

Раніше стало відомо, що концерт російського музиканта та репера Басти в Одесі скасували завдяки активістам .