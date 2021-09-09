Звезда Голодных игр Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони станут родителями / Фото: instagram.com/photoboothplanetnorth/
В Голливуде настоящий бэби-бум! Информацию о беременности Дженнифер Лоуренс подтвердил ее представитель. Об этом пишет издание People.
Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего супруга это будет первый ребенок. Пара не афиширует свои отношения, остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони познакомились в 2018 году, а в начале 2019-го Маруни сделал актрисе предложение. В октябре того же года они поженились. Пара устроила громкое торжество. На свадьбе знаменитостей присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.
В своих интервью актриса предпочитает не обсуждать личную жизнь. На вопросы о супруге она отвечает кратко:
Он лучший человек из всех, кого я когда-либо встречала
Напомним, на днях слухи о своей второй беременности подтвердила Кайли Дженнер. Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми.
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