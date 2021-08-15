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Звезда сериала Папины дочки впервые стала мамой (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 07:00
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Лиза Арзамасова родила своему супругу Илье Авербуху ребенка. Для 26-летней актрисы это была первая беременность, а у фигуриста есть сын от предыдущего брака
Лиза Арзамасова из "Папиных дочек" стала мамой
Лиза Арзамасова из "Папиных дочек" стала мамой / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Пополнение в молодой семье произошло 14 августа. Звездные родители Лиза Арзамасова и Илья Авербух поделились первой фотографией с новорожденным ребенком на своих страницах в Instagram.

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Пол малыша они пока не рассекречивают, хотя ранее инсайдеры сообщали, что у Арзамасовой родится сын.

Счастье, – коротко подписала трогательную фотографию актриса. На ней Лиза и ее супруг нежно держат на руках ребенка.

Что известно о романе Арзамасовой и Авербуха

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О том, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух закрутили роман, стало известно в июле 2020-го. В декабре того же года пара узаконила свои отношения.

В апреле этого года Арзамасова и Авербух объявили, что у них появится общий ребенок. Для Лизы эта беременность первая, а вот у Ильи уже есть сын от предыдущего брака.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

Ранее Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

В соцсетях многие критиковали Лизу Арзамасову за то, что она младше своего возлюбленного на 21 год. Но артистку чужое мнение совершенно не волнует, она утверждает, что счастлива.

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Смотрите сюжет о звездах, которые выходили замуж беременными:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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