Звезда "Сватов" Анна Кошмал раскрыла секрет своей худощавости, и дело не в диете

Актриса Анна Кошмал рассказала в Сети, как ей удается быть такой стройной. / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал, которая поделилась редким фото из семейного отдыха, решила признаться фоловерам в Instagram, как ей удается всегда быть стройной. Сразу отметим, что причина не в спорте и диете.



В Instastories звезда сериала "Сваты", новый сезон которого покажут на российском ТВ, решила ответить на вопросы подписчиков, которые их очень интересуют.

Один из фолловеров спросил у Анны: "В чем секрет стройной фигуры?". Кошмал призналась, что просто она занимается йогой и не употребляет мясо.

Реклама

Как обычно. Веганство и йога , – поделилась секретом с поклонниками знаменитость.

Отметим, что Анна Кошмал прикрепила свое фото в Instastories. На снимке она появилась в маленьком черном раздельном купальнике, который подчеркивал ее роскошную фигуру.

Более того, у актрисы заметно упругий пресс и аппетитные бедра.

Фото: скриншот instagram/smorkovkina

Также знаменитость рассказала, что утром она выпивает стакан горячей воды, который кипятит пять минут. Также она пьет кипяченую воду в течение дня, беря ее с собой в термос.

Реклама

Фото: скриншот instagram/smorkovkina

Этот простой способ отлично выводит токсины из организма. Важно не количество, а частота приема – каждые полчаса делать глоток такой воды, – объясняет Кошмал.

Напомним, ранее с Ани Лорак произошел курьезный случай. Так, артистка хотела похвастаться фигурой в спортзале, но попалась на использовании фотошопа.