Зірка "Сватів" Ганна Кошмал розкрила секрет своєї худорлявості, і річ не в дієті

Акторка Ганна Кошмал розповіла у Мережі, як їй вдається бути такою стрункою. / Фото: instagram.com/smorkovkina/
Ганна Кошмал, яка поділилась рідкісним фото з сімейного відпочинку, вирішила зізнатись фоловерам у Instagram, як їй вдається завжди бути стрункою. Одразу зазначимо, що причина не у спорті та дієті.
У Instastories зірка серіалу "Свати", новий сезон якого покажуть на російському ТБ, вирішила відповісти на запитання підписників, які їх дуже цікавлять.
Один із фоловерів запитав у Ганни: "У чому секрет стрункої фігури?". Натомість Кошмал зізналась, що просто вона займається йогою та не вживає м’ясо.
Як завжди. Веганство та йога, – поділилась секретом з шанувальниками знаменитість.
Зазначимо, що Ганна Кошмал прикріпила своє фото у Instastories. На світлині вона постала у тендітному чорному роздільному купальнику, який чітко підкреслював її розкішну фігуру.
Ба більше, у акторки добряче помітно пружний прес та апетитні стегна.
Окрім того, знаменитість розповіла, що зранку вона випиває склянку гарячої води, яку кип'ятить п'ять хвилин. Також вона п'є кип'ячену воду упродовж дня, беручи її з собою в термоз.
Цей простий спосіб чудово виводить токсини з організму. Важливо не кількість, а частота прийому – кожні півгодини робити ковток такої води, – пояснює Кошмал.
Нагадаємо, раніше з Ані Лорак стався курйозний випадок. Так, артистка хотіла похвалитися фігурою у спортзалі, але попалася на використанні фотошопу.