Звезда Властелина колец Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины

Элайджа Вуд поддержал Украину / Фото: twitter.com/elijahwood

Голливудская звезда Милла Йовович накануне эмоционально о войне России против Украины. Поддержала нас и Мадонна, которая открыто послала Путина.

Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо в трилогии "Властелин колец" также не остался равнодушным. Актер опубликовал в Twitter-аккаунте короткое сообщение:

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Мое сердце с Украиной и украинцами.

Скриншот: twitter.com/elijahwood

В 2005 году Элайджа Вуд снимался в фильме "И все осветилось", сюжет которого развивается вокруг еврейского парня, отправившегося в Украину, а именно в Одессу. Картину снял голливудский актер Лев Шрайбер, чей дедушка был украинцем.

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Кадр из фильма "И все осветилось" / Скриншот из видео

"И все осветилось" снимали преимущественно в Чехии, зато одного из персонажей – переводчика-неуча сыграл родившийся в Украине музыкант Евгений (Юджин) Хутц – лидер группы Gogol Bordello.

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Ранее Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину. Американский киноактер и 38-й губернатор Калифорнии признался, что его вдохновляет храбрость и человечность украинского народа.

Мои мысли с украинским народом. Меня несколько раз просили об интервью, но я считаю, что все новости должны быть сосредоточены на том, что происходит в Украине. На трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое вдохновляет нас, – написал Арни.

Ранее известный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".