Звезда Властелина колец Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины

Элайджа Вуд поддержал Украину / Фото: twitter.com/elijahwood
Голливудская звезда Милла Йовович накануне эмоционально о войне России против Украины. Поддержала нас и Мадонна, которая открыто послала Путина.
Элайджа Вуд, который исполнил роль Фродо в трилогии "Властелин колец" также не остался равнодушным. Актер опубликовал в Twitter-аккаунте короткое сообщение:
Мое сердце с Украиной и украинцами.
В 2005 году Элайджа Вуд снимался в фильме "И все осветилось", сюжет которого развивается вокруг еврейского парня, отправившегося в Украину, а именно в Одессу. Картину снял голливудский актер Лев Шрайбер, чей дедушка был украинцем.
"И все осветилось" снимали преимущественно в Чехии, зато одного из персонажей – переводчика-неуча сыграл родившийся в Украине музыкант Евгений (Юджин) Хутц – лидер группы Gogol Bordello.
Ранее Арнольд Шварценеггер публично поддержал Украину. Американский киноактер и 38-й губернатор Калифорнии признался, что его вдохновляет храбрость и человечность украинского народа.
Мои мысли с украинским народом. Меня несколько раз просили об интервью, но я считаю, что все новости должны быть сосредоточены на том, что происходит в Украине. На трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа, которое вдохновляет нас, – написал Арни.
Ранее известный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".