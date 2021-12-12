Звезды, которые родились в Украине, но сделали карьеру в России

Российские звезды, которые на самом деле родом из Украины / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, instagram.com/koroleva__star, instagram.com/avarum

Не раз российские музыкальные критики отмечали, что украинские артисты всегда занимали особое место на эстраде в Москве. Герои нашей подборки уже давно живут в России, но в своих интервью иногда вспоминают детские годы в Украине.

Наташа Королева

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

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Наташа Порывай (настоящее имя певицы) родилась в Киеве. С детства она мечтала стать звездой. Впервые на сцену вышла в три года с Большим детским хором радио и телевидения Украины. Занималась в хореографической студии народного танца при хоре им. Веревки.

Жизнь певицы изменилась в ноябре 1989 года, когда она приняла решение переехать в Москву ради сотрудничества с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре певицы появился один из главных хитов Королевой – "Желтые тюльпаны".Также Игорь Николаев написал для певицы такие песни "Дельфин и русалка", "Маленькая страна", "Киевский мальчишка".

Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: Instagram

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В своих интервью певица любит вспоминать детство и юность, проведенные в Киеве. Сейчас артистка находится в черном списке Минкульта из-за посещения оккупированного Крыма. Это решение украинских властей Наташа Королева считает несправедливым и верит, что скоро все-таки сможет без проблем приезжать в Украину.

Любовь Успенская

Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Любовь Успенская родилась в Киеве. В раннем детстве отец сам обучал дочку игре на фортепиано. Будущая звезда российского шансона училась в Киевском музыкальном училище имени Глиэра. Первые концерты Успенская давала в ресторанах. В 16 лет ради парня переехала в Кисловодск, но долго там не задержалась. Спустя некоторое время певица эмигрировала в США, где работала в русскоязычном ресторане.

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Артистка записывала песни и решила пробовать покорять российский музыкальный рынок. В 1991 году певица приехала в Россию и ее поддержала Алла Пугачева.

/ Фото: Instagram

Популярность пришла благодаря песням "Кабриолет" и "Карусель. Сейчас певица живет в России, но о своих украинских корнях не забывает. Успенская недавно давала концерт в Киеве и побывала в гостях у Насти Каменских с Потапом, где спела несколько песен на украинском языке.

Анжелика Варум

Анжелика Варум / Фото: Скриншот из YouTube

Певица родилась во Львове. С пяти лет училась игре на фортепиано, а в подростковом возрасте самостоятельно освоила гитару. В 17 лет Варум отправилась в Москву поступать в Щукинское театральное училище, но провалила экзамен. Хоть певице и пришлось вернуться во Львов, но от мечты выступать на сцене она не отказалась.

Через несколько лет Анжелика Варум дебютировала в "Утренней звезде", а через два года выпустила свой первый альбом. Артистке удалось добиться успеха в Москве.

/ Фото: Instagram

В ее репертуаре появились хиты "Городок", "Зимняя вишня", "Good Bye, мой мальчик. Затем в ее жизни случился дуэт с Леонидом Агутиным и вскоре из творческого тандема они стали семейной парой. Вместе с мужем Варум записала песни "Королева", "Все в твоих руках", "Две дороги, два пути", которые до сих пор многие любят.

В своих интервью Анжелика Варум любит вспоминать детство во Львове. Недавно певица призналась, что не ездит в Крым, потому что не хочет попасть в черные списки Минкульта.

Лолита

Певица Лолита Милявская / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита родом из Мукачева, но детство и юность прошли в Киеве. Певица росла в творческой семье – мама была солисткой джаз-бэнда, отец – дирижером оркестра.

Вскоре родители развелись, отец эмигрировала, а певица осталась жить с мамой. После окончания школы Лолита познакомилась с Ириной Понаровской и брала у нее уроки вокала. Но судьбоносная встреча для будущей звезды российской эстрады проходит в Одессе, где она знакомится с Александром Цекало.

/ Фото: Instagram

Вскоре они приезжают покорять Москву и создают кабаре-дуэт "Академия". Творческий тандем имел невероятную популярность в России. Цекало и Лолита выпускают один за другим альбомы, принимают участия в сборных концертах, ведут ТВ-передачи.

Через время кабаре-дуэт распадается, но Лолите удается удержаться в российском шоу-бизнесе. После расставания с Цекало певица выпустила такие хиты "Песня о женской дружбе", "Пошлю его", "Ориентация север", "На Титанике".

В 2017 году Лолите запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма.

Елка

Певица Елка / Фото: Instagram.com

Елизавета Иванцив (настоящее имя певицы) родилась в Ужгороде. С младших классов она выступала в школьном хоровом кружке, в подростковом возрасте начала играть в КВН, параллельно была бэк-вокалисткой коллектива "B&B", выступавшего в стиле R’n’B. Вместе с группой ездила в Москву на музыкальные фестивале. Во время поездки она познакомилась с музыкальным продюсером Владом Валовым, который и предложил пытаться строить карьеру в России.

Через несколько лет она выпускает первые альбом "Город обмана" в который входят такие песни – "Пыль", "Девочка в пежо", "Суета". Певица начинает получать первые музыкальные награды. В 2007 году она выпускает хит "Девочка-студентка, который приносит ей популярность, а через год песню "Мальчик-красавчик".

/ Фото: Instagram

Популярность Елки растет – песни ротируются на самых популярных радиостанциях, телеканалы транслируют клипы. Спустя несколько лет в ее репертуаре появляется еще несколько хитов- "Прованс", "На большом воздушном шаре".

О политике певица не любит говорить, но в 2021 году Елка впервые за семье лет приехала в Киев с сольным концертом. Также в 2022 году артистка планирует еще одно выступление в Украине.