Сеитаблаев, Роговцева и Остапчук поделились впечатлениями от съемок в комедии "Де гроші"

Ада Роговцева, Михаил Хома и Анна Бутенко на съемках комедии "Де гроші" / Фото: пресс-служба

С 21 октября стартует кинотеатральная премьера квест-комедии "Де гроші", производства компании DZIDZIOFILM, при поддержке Государственного агентства по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины. Режиссер и исполнитель главной роли Михаил Хома (DZIDZIO) лично пригласил известных актеров и ярких представителей шоу-бизнеса сыграть в приключенческой ленте.

По сюжету, пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Но он не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Одним из первых роль получил участник гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". Тогда звездный детектив DZIDZIO пообещал снять в своем новом фильме персонажа Лягушонка, под маской которого был известный актер Евгений Сморигин.

Самое страшное для меня, вот уже с высоты прожитых лет, если я у кого-то в телефоне буду записан, как "Женя балабол". Я уверен, что DZIDZIO ни у кого в телефоне так не записан. Он сказал: "Я тебя сниму в кино", – и вот я здесь. Он мне позвонил и предложил роль друга Миши, которого надо выкупить из тюрьмы, – рассказал Евгений Сморигин.

Евгений Сморигин и Михаил Хома / Фото: пресс-служба

А вот Наталья Холоденко сыграет медсестру на рецепции больницы. Для известной психологини это – дебютная роль в полнометражном кино. Несмотря на волнение, свой съемочный день новоиспеченная актриса называет одним из самых счастливых.

Мои 20 секунд в кадре мы снимали, наверное, два часа и еще час готовились. Я даже начала переживать, но мне объяснили, что один и тот же диалог снимают с разных ракурсов. У меня слов очень мало, но я так старалась ничего не перепутать! А в результате, DZIDZIO постоянно импровизирует. Ты только одну реплику запомнишь, а он новую придумывает, – поделилась Наталья Холоденко.

Наталья Холоденко на съемках комедии DZIDZIO "Де гроші" / Фото: пресс-служба

Коллегой психологини в кадре стал известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. Уже в седьмой раз знаменитость перевоплотится на экране во врача.

Если честно, в детстве я мечтал об этой профессии. Мне было очень приятно, когда Михаил позвонил и сказал, что сыграю именно врача. Я с DZIDZIO познакомился, когда он был по ту сторону экрана. Человек, который до этого снимал короткометражные ленты сам, человек не только поет, но стремится к развитию, как продюсер, кинорежиссер, и актер. Приятно оказаться в такой компании, как Ада Роговцева, Михаил Хома и много других невероятно классных коллег, – рассказал Ахтем Сеитаблаев.

Михаил Хома и Ахтем Сеитаблаев / Фото: пресс-служба

Та, кому Михаил постоянно поет песни, и называет королевой – исполнительница главной роли Ада Роговцева.

Был замечательный-замечательный июнь, который я провела в работе с этой группой и с Михаилом. В 84 года, когда предлагают большую роль – думать может только идиотка. Я не идиотка. Родные люди – мы же делаем работу и все очень нацелены на то, чтобы было хорошо и комфортно. Мне очень приятно, что я попала в эту историю, – с улыбкой говорит Ада Роговцева.

Ада Роговцева рассказала о съемках в фильме "Де гроші" / Фото: пресс-служба

В образе соблазнительной горничной предстанет Анна Буткевич. По словам актрисы, в фильме, как и в жизни, каждый день какие-то испытания. Это – квест, где совсем не знаешь, что будет в другой комнате. А героиню, которую будет воплощать на экране, артистка описывает очень загадочно.

У меня Рита – такая авантюристка. Она такая красивая девушка, как новая банкнота. Сексуальная, эротическая, мечта каждой женщины быть такой, как Рита. У нее два мужчины, один медведь и перфоратор. Что еще надо для счастья? – заинтриговала Анна Буткевич.

Сергей Лыба, Ада Роговцева, Михаил Хома и Анна Буткевич / Фото: пресс-служба

А ведущий гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук сыграет владельца дорогого ресторана, куда главные герои приезжают на празднование определенного события. По словам телеведущего, фильм поразит зрителей искрометным юмором, знакомыми лицами, спецэффектами и голливудской картинкой.

Макс – "мажор", ресторатор на Бентли, культ которого – деньги. Молодой, красивый и никчемный. В его кабинете все изложено деньгами, сцена, где он встречается с героем DZIDZIO, происходит, когда Макс пачками считает деньги. Я столько в реальной жизни не считал. Из общего у нас с моим героем – несколько похожий стиль одежды, манеры общения, возможно внешний типаж, в остальном мы полные противоположности, – рассказал о своей роли Владимир Остапчук.

Кадр со съемок фильма "Де гроші" / Фото: пресс-служба

После показа на широких экранах телевизионная премьера "Де гроші" состоится на телеканале "Украина", который является генеральным медиапартнером фильма.

Смотрите видео со съемок:

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