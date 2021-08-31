Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Беби-бум

Скандал с Джа

Большое возвращение

Что посмотреть в кино

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

DZIDZIO устроил переполох в особняке Ады Роговцевой – смотрите тизер новой украинской комедии Де гроші

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
31 августа, 15:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тайные двери, мистические надписи, горящие купюры, выстрелы и падающий потолок – все это DZIDZIO запечатлил в своем новом необычном фильме – квест-комедии с провокационным названием "Де гроші"
Комедия-квест "Де гроші"
Комедия-квест "Де гроші" / Фото: пресс-служба

В Сети появился первый тизер к комедийному фильму "Де гроші" с Адой Роговцевой в главной роли. Режиссером-постановщиком комедии является Михаил Хома (DZIDZIO).

Реклама

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Миша не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Вместе с Адой Роговцевой в главных ролях снялись Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Либа и Анна Буткевич.

Интересные факты о фильме:

  • Историю отсняли за 23 дня в Киеве и во Львове. Экстерьером выбрали одно из самых красивых имений в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера Юлии Магдич, загородный ресторан Equides club, а также одна из сцен снималась на легендарном Лычаковском кладбище во Львове.
  • Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 квадратных метров на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации импровизированного дома на несколько комнат, в том числе здесь и были знаменитые комнаты-квесты, где главные герои ищут деньги. Среди декораций дома есть как коллекционная антикварная мебель, так и современный реквизит, и зефирки – странная "фишка" команды художников-постановщиков.

Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины. Генеральный медиа-партнер телеканал "Украина".

Реклама

Премьера фильма "Де гроші" состоится уже этой осенью – 21 октября.

Узнайте другие новости о кино и сериалах:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять