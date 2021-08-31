DZIDZIO устроил переполох в особняке Ады Роговцевой – смотрите тизер новой украинской комедии Де гроші

Тайные двери, мистические надписи, горящие купюры, выстрелы и падающий потолок – все это DZIDZIO запечатлил в своем новом необычном фильме – квест-комедии с провокационным названием "Де гроші"

Комедия-квест "Де гроші" / Фото: пресс-служба

В Сети появился первый тизер к комедийному фильму "Де гроші" с Адой Роговцевой в главной роли. Режиссером-постановщиком комедии является Михаил Хома (DZIDZIO).

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По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Миша не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Вместе с Адой Роговцевой в главных ролях снялись Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Либа и Анна Буткевич.

Интересные факты о фильме:

Историю отсняли за 23 дня в Киеве и во Львове . Экстерьером выбрали одно из самых красивых имений в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера Юлии Магдич, загородный ресторан Equides club, а также одна из сцен снималась на легендарном Лычаковском кладбище во Львове.

. Экстерьером выбрали одно из самых красивых имений в Лесниках, оригинальный бутик украинского дизайнера Юлии Магдич, загородный ресторан Equides club, а также одна из сцен снималась на легендарном Лычаковском кладбище во Львове. Кроме того, специально для фильма в одном из павильонов площадью 1650 квадратных метров на киностудии имени Довженко построили интерьерные декорации импровизированного дома на несколько комнат, в том числе здесь и были знаменитые комнаты-квесты, где главные герои ищут деньги. Среди декораций дома есть как коллекционная антикварная мебель, так и современный реквизит, и зефирки – странная "фишка" команды художников-постановщиков.

Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектов и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины. Генеральный медиа-партнер телеканал "Украина".

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Премьера фильма "Де гроші" состоится уже этой осенью – 21 октября.

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