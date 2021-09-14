Сеітаблаєв, Роговцева і Остапчук поділилися враженнями від зйомок у комедії "Де гроші"

Ада Роговцева, Михайло Хома та Анна Бутенко на зйомках комедії "Де гроші" / Фото: пресслужба

З 21 жовтня стартує кінотеатральна прем'єра квест-комедії "Де гроші", виробництва компанії DZIDZIOFILM, за підтримки Державного агентства з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисер та виконавець головної ролі Михайло Хома (DZIDZIO) особисто запросив відомих акторів та яскравих представників шоу-бізнесу зіграти в пригодницькій стрічці.

За сюжетом, піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки його. Всі в цьому будинку шукають гроші.

Одним із перших роль отримав учасник гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Тоді зірковий детектив DZIDZIO пообіцяв зняти у своєму новому фільмі персонажа Жабеня, під маскою якого був відомий актор Євген Сморигін.

Найстрашніше для мене, ось уже з висоти прожитих років, якщо я у когось у телефоні буду записаний, як "Женя балабол". Я впевнений, що DZIDZIO ні у кого в телефоні так не записаний. Він сказав: "Я тебе зніму в кіно", – і ось я тут. Він мені подзвонив і запропонував роль друга Міші, якого треба викупити із в’язниці, – розповів Євген Сморигін.

Євген Сморигін і Михайло Хома / Фото: прес-служба

А ось Наталя Холоденко зіграє медсестру на рецепції лікарні. Для відомої психологині це – дебютна роль у повнометражному кіно. Не зважаючи на хвилювання, свій знімальний день новоспечена акторка називає одним із найщасливіших.

Мої 20 секунд у кадрі ми знімали, мабуть, 2 години і ще годину готувалися. Я навіть почала переживати, та мені пояснили, що один і той же діалог знімають з різних ракурсів. У мене слів дуже мало, але я так намагалася нічого не переплутати! А в результаті, DZIDZIO постійно імпровізує. Ти тільки одну репліку запам’ятаєш, а він нову вигадує, – поділилася Наталя Холоденко.

Наталія Холоденко на зйомках комедії DZIDZIO "Де гроші" / Фото: прес-служба

Колегою психологині в кадрі став відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв. Вже всьоме знаменитість перевтілиться на екрані в лікаря.

Якщо чесно, в дитинстві я мріяв про цю професію. Мені було дуже приємно, коли Михайло подзвонив і сказав, що зіграю саме лікаря. Я з DZIDZIO познайомився, коли він був по тій бік екрану. Людина, котра до цього знімала короткометражні стрічки сама, людина не тільки співає, а прагне розвитку, як продюсер, кінорежисер, і актор. Приємно опинитися в такій компанії, як Ада Роговцева, Михайло Хома і багато інших надзвичайно класних колег, – розповів Ахтем Сеітаблаєв.

Михайло Хома і Ахтем Сеітаблаєв / Фото: прес-служба

Та, кому Михайло постійно співає пісні, та називає королевою – виконавиця головної ролі Ада Роговцева.

Був чудовий-чудовий червень, який я провела в роботі з цією групою і з Михайлом. У 84 роки, коли пропонують велику роль – думати може тільки ідіотка. Я не ідіотка. Рідні люди – ми ж робимо роботу і всі дуже націлені на те, щоб було добре і комфортно. Мені дуже приємно, що я втрапила в цю історію, – з усмішкою каже Ада Роговцева.

Ада Роговцева розповіла про зйомки у фільмі "Де гроші" / Фото: прес-служба

В образі звабливої покоївки постане Анна Буткевич. За словами акторки, у фільмі, як і у житті, кожного дня є якісь випробування. Це – квест, де зовсім не знаєш, що буде в інший кімнаті. А героїню, яку втілюватиме на екрані, артистка описує дуже загадково.

У мене Рита – така авантюристка. Вона така гарна дівчина, як нова банкнота. Сексуальна, еротична, мрія кожної жінки бути такою, як Рита. У неї два чоловіки, один ведмідь і перфоратор. Що ще треба для щастя? – заінтригувала Анна Буткевич.

Сергій Либа, Ада Роговцева, Михайло Хома і Анна Буткевич / Фото: прес-служба

А ведучий гіпершоу "МАСКА" на каналі "Україна" Володимир Остапчук зіграє власника дорогого ресторану, куди головні герої приїздять на святкування певної події. За словами телеведучого, фільм вразить глядачів влучним гумором, знайомими обличчями, спецефектами і голівудською картинкою.

Макс – "мажор", ресторатор на Бентлі, культ якого – гроші. Молодий, красивий і ниций. В його кабінеті все викладено грошима, сцена, де він зустрічається з героєм DZIDZIO, відбувається, коли Макс пачками рахує гроші. Я стільки в реальному житті не рахував. Зі спільного у нас з моїм героєм – дещо схожий стиль одягу, манери спілкування, можливо зовнішній типаж, в іншому ми повні протилежності, – розповів про свою роль Володимир Остапчук.

Кадр зі зйомок фільму "Де гроші" / Фото: пресслужба

Після показу на широких екранах телевізійна прем’єра "Де гроші" відбудеться на телеканалі "Україна", який є генеральним медіапартнером фільму.

Дивіться відео зі зйомок:

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