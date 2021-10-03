10 дівчат останнього Джеймса Бонда. Хто найкраща? (Голосування)

Усі дівчата останнього Джеймса Бонда / Фото: Pinterest, themoviedb.org

30 вересня відбулася прем'єра 25-го фільму про Джеймса Бонда, який ознаменував останній вихід Деніела Крейга в цій ролі. Актор грав цього персонажа протягом 15 років – вийшло загалом п'ять фільмів. Агент 007 за цей час сильно змінився: від спокусника красунь і лиходійок до вже зрілого супершпигуна у відставці.

"Сьогодні" зібрали всіх актрис, які зіграли подружок Джеймса Бонда і з якими у Деніела Крейга "виникала хімія" на екрані. (Скрольте вниз сторінки, щоб проголосувати за фаворитку. )

Єва Грін (Веспер Лінд у "Казино "Рояль")

Реклама

Єва Грін в ролі дівчини Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

Єва Грін – можна сказати, перша дівчина Джеймса Бонда, оскільки з'являється в екранізації першого роману Яна Флемінга "Казино "Рояль". Фільм також став дебютом для Деніела Крейга в ролі агента 007. Єва Грін зіграла Веспер Лінд – представницю королівського казначейства, від якої залежить, чи зможе Бонд брати участь у турнірі в казино.

Катеріна Муріно (Соланж у "Казино "Рояль")

Реклама

Катеріна Муріно в "Казино "Рояль" / Фото: Pinterest

Італійська актриса Катеріна Муріно, яка свого часу перемогла на конкурсі "Міс Італія", завдяки ролі Соланж (дружина терориста Димитріоса) здобула світову славу. А оскільки у Бонда за один фільм може бути кілька дівчат, то він не зміг встояти перед такою красунею.

Ольга Куриленко (Каміла Монтес у "Кванті милосердя")

Ольга Куриленко в ролі дівчини Джеймса Бонда / Фото: Pinterest

У сиквелі "Казино "Рояль" Джеймс Бонд протистоїть члену організації "Квант", який планує влаштувати переворот у Болівії. Запобігти цьому, а також помститися за смерть Веспер Лінд Джеймсу Бонду допомагає колишня агентка військової розвідки Болівії Камілла Монтес. Її втілила на екрані знаменита актриса родом з України Ольга Куриленко.

Джемма Артертон (Стробері Філдс у "Кванті милосердя")

Деніел Крейг і Джемма Артертон / Фото: themoviedb.org

Британка Джемма Артертон стала ще однією напарницею Бонда в "Кванті милосердя". Її героїня, агентка МІ-6 Стробері Філдс, також піддається чарам Джеймса Бонда і проводить з ним ніч. Через роки після виходу фільму Джемма Артертон зізналася Daily Mail, що ця роль була для неї дуже простою.

Стробері була кумедна і мила. І не більше, – сказала актриса про свою героїню.

Наомі Гарріс (Ів Маніпенні в "007: Координати: "Скайфолл", "007: Спектр")

Наомі Гарріс у ролі Ів Маніпенні / Фото: Pinterest

Наомі Гарріс складно назвати дівчиною Бонда, вона швидше його соратниця. Крім того, на відміну від "дівчат агента 007", її героїня Ів Маніпенні – секретарка глави МІ-6 – з'являється майже у всіх фільмах бондіани. Актриса Наомі Гарріс, коментуючи свою роль, відзначала, що вона не просто бореться поруч із Джеймсом Бондом – вона сама як Бонд у спідниці. Її персонаж з'являється і в останньому фільмі з Деніелом Крейгом – "007: Не час помирати".

Береніс Марло (Северин у "007: Координати: "Скайфолл")

Береніс Марло в ролі дівчини Бонда / Фото: themoviedb.org

А ось по праву дівчиною Бонда у фільмі "007: Координати "Скайфолл" може зватися Северин, яку зіграла французька актриса Береніс Марло. Северин колись була в сексуальному рабстві, а в фільмі вона співпрацює з Бондом, щоб зупинити свого боса Рауля Сільву.

Персонаж Северин критикували, оскільки у фільмі Джеймс Бонд досить холодно реагує на її смерть після того, як спокушає її.

Леа Сейду (Мадлен Суонн у "007: Спектр", "007: Не час помирати")

Деніел Крейг і Леа Сейду у фільмі "007: Спектр" / Фото: themoviedb.org

Леа Сейду зіграла Мадлен Суонн – останню на цей момент дівчину Джеймса Бонда у фільмах з Деніелом Крейгом. Мадлен вперше з'являється у фільмі "007 Спектр" і грає дочку члена організації "Квант", з якою Бонд бився кілька років тому. У фільмі "007: Не час помирати" Мадлен, як і раніше, є коханою Бонда і в зав'язці сюжету насолоджується з ним відпочинком на Ямайці.

Моніка Беллуччі (Люсія Скіарра в "007: Спектр")

Моніка Беллуччі в ролі Люсії Скіарри / Фото: Pinterest

Знаменита італійська актриса Моніка Беллуччі зіграла досить зрілу героїню – вдову небезпечного терориста Марка Скіарри. Люсія Скіарра знайомиться на його похороні з Джеймсом Бондом, який рятує їй життя.

Стефані Сігман (Естрелла в "007: Спектр")

Стефані Сігман у ролі дівчини Бонда / Фото: Pinterest

За сюжетом, у стрічці "007: Спектр" Джеймс Бонд опиняється в Мехіко, де з'являється на святкуванні Дня мертвих у супроводі Естрелли. Цю героїню на екрані втілила яскрава мексиканська актриса Стефані Сігман.

Ана де Армас (Палома в "007: Не час помирати")

Ана де Армас у фільмі "007: Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

Джеймс Бонд в останньому на сьогодні фільмі опиняється на Кубі і стикається з резиденткою ЦРУ Паломою. її зіграла Ана де Армас, яка постає в такому образі, що перед нею не може встояти жоден чоловік. Тільки от якщо колишній Бонд спокусив би красуню, агент 007, що подорослішав, у виконанні Деніела Крейга зберігає вірність своїй Мадлен Суонн. Тому персонаж Ани де Армас хоч і спокусливий, але називатися дівчиною Бонда вона не може.

Хто найкраща подружка Джеймса Бонда? Єва Грін Катерина Муріно Ольга Куриленко Джемма Артертон Наомі Харріс Береніс Марло Леа Сейду Моніка Беллуччі Стефані Сигман Ана де Армас

Ще новини про кіно і серіали: