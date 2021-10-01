Netflix запустив українську версію сайту. "Дивні диві" та інші шоу – тепер з дубляжем

Світовий лідер серед сервісів трансляції розважального контенту офіційно запустив на сайті український інтерфейс. Українцям буде ще зручніше дивитися улюблені шоу рідною мовою

Netflix запустив україномовний інтерфейс / Фото: пресслужба

Популярний стрімінг-сервіс Netflix, який скоро випустить ремейк "Бунтівного духу", повідомив про запуск локалізованого інтерфейсу. Також тепер серіали, фільми та шоу можна буде дивитися не тільки з субтитрами, але і в українському дубляжі. У сервісу з'явилися україномовні акаунти в Instagram, Facebook і YouTube, а це значить, що Netflix нарешті повноцінно прийшов в Україну.

На українській версії сайту Netflix, сервіс обіцяє повний миттєвий доступ на планшетах, смартфонах, комп'ютерах та ігрових консолях до фільмів, серіалів і шоу.

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Netflix в Україні запустив сайт в локалізованим інтерфейсом / Фото: Netflix

Багато кінохітів, популярних серіалів, документальних фільмів, авторських кінострічок, комедій, програм для дітей та останніх новинок доступні в усьому світі, і все це можна переглянути одразу. Глядачі мають змогу дивитися контент, ставити на паузу та продовжувати перегляд без реклами або зобов'язань.

Контент можна дивитися навіть в форматі Ultra HD 4K і HDR і в режимі Dolby Digital Plus 5.1 з об'ємним звучанням.

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"Ферзевий гамбіт" й інші серіали українською мовою на Netflix / Фото: прес-служба

Серед найулюбленіших серіалів та фільмів Netflix в Україні глядачі вже можуть переглянути супергеройський серіал "Академія "Амбрелла"", створений на основі коміксів, захопливий костюмований серіал "Бріджертони", комедійно-драматичний серіал "Сексуальна освіта", біографічну історичну телевізійну драму "Корона", мінісеріал "Ферзевий гамбіт" та багато інших.

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