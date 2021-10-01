Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото

Син Павліка

Брітні вільна

Insta-розлучення

Огляд Бонду

Герцоги та регбі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Netflix запустив українську версію сайту. "Дивні диві" та інші шоу – тепер з дубляжем

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 11:42
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світовий лідер серед сервісів трансляції розважального контенту офіційно запустив на сайті український інтерфейс. Українцям буде ще зручніше дивитися улюблені шоу рідною мовою
Netflix запустив україномовний інтерфейс
Netflix запустив україномовний інтерфейс / Фото: пресслужба

Популярний стрімінг-сервіс Netflix, який скоро випустить ремейк "Бунтівного духу", повідомив про запуск локалізованого інтерфейсу. Також тепер серіали, фільми та шоу можна буде дивитися не тільки з субтитрами, але і в українському дубляжі. У сервісу з'явилися україномовні акаунти в Instagram, Facebook і YouTube, а це значить, що Netflix нарешті повноцінно прийшов в Україну.

На українській версії сайту Netflix, сервіс обіцяє повний миттєвий доступ на планшетах, смартфонах, комп'ютерах та ігрових консолях до фільмів, серіалів і шоу.

Реклама

Netflix в Україні запустив сайт в локалізованим інтерфейсом
Netflix в Україні запустив сайт в локалізованим інтерфейсом / Фото: Netflix

Багато кінохітів, популярних серіалів, документальних фільмів, авторських кінострічок, комедій, програм для дітей та останніх новинок доступні в усьому світі, і все це можна переглянути одразу. Глядачі мають змогу дивитися контент, ставити на паузу та продовжувати перегляд без реклами або зобов'язань.

Контент можна дивитися навіть в форматі Ultra HD 4K і HDR і в режимі Dolby Digital Plus 5.1 з об'ємним звучанням.

Реклама

"Ферзевий гамбіт" й інші серіали українською мовою на Netflix
"Ферзевий гамбіт" й інші серіали українською мовою на Netflix / Фото: прес-служба

Серед найулюбленіших серіалів та фільмів Netflix в Україні глядачі вже можуть переглянути супергеройський серіал "Академія "Амбрелла"", створений на основі коміксів, захопливий костюмований серіал "Бріджертони", комедійно-драматичний серіал "Сексуальна освіта", біографічну історичну телевізійну драму "Корона", мінісеріал "Ферзевий гамбіт" та багато інших.

Дізнайтеся ще новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти