Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Трагедія з Болдвіном

Помер Гантер

Look'и принцес

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Олександр Пікалов з Кварталу 95 проговорився, що розлучився з дружиною після 18 років шлюбу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
25 жовтня, 15:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У новому інтерв'ю артист обмовився, що його дружина Ірина – тепер уже колишня. Пара прожила разом 18 років. У них є спільний син Михайло
Олександр Пікалов розлучився зі своєю дружиною Іриною
Олександр Пікалов розлучився зі своєю дружиною Іриною / Фото: instagram.com/kvartal95official, facebook.com/irina.pikalova.50

Нещодавно актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що розлучився з дружиною. А тепер стало відомо, що лави холостяків поповнив Олександр Пікалов.

Про це артист "Кварталу 95" розповів в інтерв'ю "Українській правді". Схоже, що Пікалов не хотів розкривати подробиці особистого життя, але згадав про це побіжно, відповідаючи на запитання з іншої теми.

Реклама

На запитання журналіста, чи покращилося життя Олександра після того, як Володимир Зеленський став президентом України, артист відповів:

Якби не зйомки, я хотів запросити тебе на це інтерв’ю до своєї квартири, щоб ти побачив все на свої очі. Коли політики починають казати: "хороми, дачі". У мене ж був дім, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба. Але я сусід Петра Олексійовича через дві вулиці.

Олександр Пікалов зізнався, що розлучився з дружиною
Олександр Пікалов зізнався, що розлучився з дружиною / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Також на уточнення журналіста про те, які зараз у Олександра стосунки з Володимиром Зеленським, артист відповів, що вони спілкуються з президентом у свята. В останній раз бачилися на дні народження вже колишньої дружини Пікалова:

Реклама

Це був день народження. Я як колишній чоловік – мене запустили, але так недалеко (сміється). Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися. Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин – і поїхав.

Олександр та Ірина Пікалова одружилися у 2003 році, у 2006-му у них народився син Михайло. Подробиць розлучення артист розкривати не став. Тому невідомо, коли саме подружжя вирішило розійтися.

Інші новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Цитата дня

Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

Алек Болдвін актор
Перший коментар
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти