Олександр Пікалов з Кварталу 95 проговорився, що розлучився з дружиною після 18 років шлюбу

У новому інтерв'ю артист обмовився, що його дружина Ірина – тепер уже колишня. Пара прожила разом 18 років. У них є спільний син Михайло

Олександр Пікалов розлучився зі своєю дружиною Іриною / Фото: instagram.com/kvartal95official, facebook.com/irina.pikalova.50

Нещодавно актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що розлучився з дружиною. А тепер стало відомо, що лави холостяків поповнив Олександр Пікалов.

Про це артист "Кварталу 95" розповів в інтерв'ю "Українській правді". Схоже, що Пікалов не хотів розкривати подробиці особистого життя, але згадав про це побіжно, відповідаючи на запитання з іншої теми.

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На запитання журналіста, чи покращилося життя Олександра після того, як Володимир Зеленський став президентом України, артист відповів:

Якби не зйомки, я хотів запросити тебе на це інтерв’ю до своєї квартири, щоб ти побачив все на свої очі. Коли політики починають казати: "хороми, дачі". У мене ж був дім, який залишив колишній дружині, можна і туди з'їздити. Це дерев'яна садиба. Але я сусід Петра Олексійовича через дві вулиці.

Олександр Пікалов зізнався, що розлучився з дружиною / Фото: instagram.com/pikalov95_official/

Також на уточнення журналіста про те, які зараз у Олександра стосунки з Володимиром Зеленським, артист відповів, що вони спілкуються з президентом у свята. В останній раз бачилися на дні народження вже колишньої дружини Пікалова:

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Це був день народження. Я як колишній чоловік – мене запустили, але так недалеко (сміється). Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися. Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин – і поїхав.

Олександр та Ірина Пікалова одружилися у 2003 році, у 2006-му у них народився син Михайло. Подробиць розлучення артист розкривати не став. Тому невідомо, коли саме подружжя вирішило розійтися.

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