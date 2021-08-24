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Зеленський дав Монатіку звання Заслуженого артиста України

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 серпня, 11:16
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Президент України на урочистому параді до Дня Незалежності України традиційно роздав державні нагороди діячам спорту, науки, культури
Діму Монатіка нагородили званням Заслужений артист України - фото
Діму Монатіка нагородили званням Заслужений артист України - фото / Фото: instagram.com/monatik_official, Скриншот из видео

Сьогодні в центрі Києва проходить парад до Дня Незалежності України. Традиційно президент Володимир Зеленський вручив нагороди видатним українцям.

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І не тільки їм. так, Орденом Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе, який спеціально прибув до України.

Вахтанг Кікабідзе отримав нагороду від Володимира Зеленського / Скріншот з відео

Пощастило в цьому році і Дімі Монатіку – відтепер він Заслужений артист України. Його особисто привітав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський вручив Монатіку "Заслуженого артиста України" / Скріншот з відео

Нагороду з рук президента України – Орден Княгині Ольги III ступеня – сьогодні отримала диригентка Оксана Линів.

Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів / Скріншот з відео

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Звання героя України посмертно присвоїли українському співакові Назарію Яремчуку.

Нагадаємо, що в минулому році звання "Заслужений артист України" отримав Олексій Потапенко. Церемонія нагородження була приурочена до Дня Конституції України.

Монатіку не хотіли давати Народного артиста

Цікаво, що в 2019 році на сайті електронних петицій президента України з'явилася петиція "Про присвоєння звання "Народний артист України" Дмитру Сергійовичу Монатіку".

Петиція набрала 199 голосів з 25 000 необхідних.

Скріншот: petition.president.gov.ua
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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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