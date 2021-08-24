Зеленський дав Монатіку звання Заслуженого артиста України

Президент України на урочистому параді до Дня Незалежності України традиційно роздав державні нагороди діячам спорту, науки, культури

Діму Монатіка нагородили званням Заслужений артист України - фото / Фото: instagram.com/monatik_official, Скриншот из видео

Сьогодні в центрі Києва проходить парад до Дня Незалежності України. Традиційно президент Володимир Зеленський вручив нагороди видатним українцям.

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І не тільки їм. так, Орденом Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе, який спеціально прибув до України.

Вахтанг Кікабідзе отримав нагороду від Володимира Зеленського / Скріншот з відео

Пощастило в цьому році і Дімі Монатіку – відтепер він Заслужений артист України. Його особисто привітав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський вручив Монатіку "Заслуженого артиста України" / Скріншот з відео

Нагороду з рук президента України – Орден Княгині Ольги III ступеня – сьогодні отримала диригентка Оксана Линів.

Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів / Скріншот з відео

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Звання героя України посмертно присвоїли українському співакові Назарію Яремчуку.

Нагадаємо, що в минулому році звання "Заслужений артист України" отримав Олексій Потапенко. Церемонія нагородження була приурочена до Дня Конституції України.

Монатіку не хотіли давати Народного артиста

Цікаво, що в 2019 році на сайті електронних петицій президента України з'явилася петиція "Про присвоєння звання "Народний артист України" Дмитру Сергійовичу Монатіку".

Петиція набрала 199 голосів з 25 000 необхідних.

Скріншот: petition.president.gov.ua

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