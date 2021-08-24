Зеленський дав Монатіку звання Заслуженого артиста України

Сьогодні в центрі Києва проходить парад до Дня Незалежності України. Традиційно президент Володимир Зеленський вручив нагороди видатним українцям.
І не тільки їм. так, Орденом Ярослава Мудрого V ступеня був нагороджений відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе, який спеціально прибув до України.
Пощастило в цьому році і Дімі Монатіку – відтепер він Заслужений артист України. Його особисто привітав Володимир Зеленський.
Нагороду з рук президента України – Орден Княгині Ольги III ступеня – сьогодні отримала диригентка Оксана Линів.
Звання героя України посмертно присвоїли українському співакові Назарію Яремчуку.
Нагадаємо, що в минулому році звання "Заслужений артист України" отримав Олексій Потапенко. Церемонія нагородження була приурочена до Дня Конституції України.
Монатіку не хотіли давати Народного артиста
Цікаво, що в 2019 році на сайті електронних петицій президента України з'явилася петиція "Про присвоєння звання "Народний артист України" Дмитру Сергійовичу Монатіку".
Петиція набрала 199 голосів з 25 000 необхідних.
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