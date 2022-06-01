52-річна Дженніфер Лопес похизувалась достоїнствами своєї фігури в мінібікіні (фото)

Дженніфер Лопес показала неймовірний пляжний look / Фото: Getty Images

Джей Ло – це зірка, яка завжди перебуває в центрі уваги. Нещодавно артистка нарешті знайшла чоловіка своєї мрії – ним виявився ексбойфренд Бен Аффлек. Закохані вже отримали статус найгарячішої парочки Голлівуду. І це не дивно, адже їхня почуття дуже сильні, а головне – щирі.

Наразі Дженніфер Лопес активно готується до весілля, дата якого ще невідома. Артистка вже похизувалась своєю обручкою та розповіла про освідчення від Бена Аффлека.

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Днями в Instagram зірка вирішила показати, чим любується її коханий. Так, Джей Ло покрасувалась у мініатюрному чорному купальнику з золотистими прикрасами і тонкому чорному халаті з орнаментом з метеликів і півоній. Доповнила образ співачка підбороми та сонцезахисними окулярами.

Джей Ло у мінікупальнику

Літній настрій: активовано, – підписала фото знаменитість.

Зірка вміє підкреслювати свої родзинки

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Такі пікантні кадри демонструють, що Джей Ло всю зиму старанно працювала над красою свого тіла, щоби влітку зводити всіх з розуму. І це в неї вийшло!

Окрім того, зірка опублікувала відео, де вона кружляє у бікіні. Ймовірно, таким чином вона хотіла довести, що її витончені форми – це не фотошоп.

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52-річна знаменитість приємно вразила фоловерів. Фани вже відзначили, що Лопес повністю готова до літнього сезону:

Королева.

Богиня.

Чудова.

Така сексуальна.

Скріншот Instagram

До речі, нещодавно Дженніфер Лопес засвітилась у червоній міні-сукні біля ресторану у Західному Голлівуді. Тоді її вигляд також всіх приємно вразив

Нагадаємо, раніше Джей Ло та Бена Аффлека спіймали на побаченні в парних образах. Парочка так і світиться від щастя!