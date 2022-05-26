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Ну що за милота! Дженніфер Лопес та Бен Аффлек засвітились на побачення в парних образах (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 08:46
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Не дивно, що Джей Ло та Бен стали постійними героями романтичних світлин папараці, адже парочка не перестає показувати свої палкі почуття один до одного на публіці
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек тепер нерозлучні
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек тепер нерозлучні / Фото: Getty Images

Лопес та Аффлек майже через 20 років розлуки вирішили знову спробувати написати свою романтичну історію. Цього разу парочка налаштована серйозно, адже справа дійшла до весілля, яке, фанати надіюються, відбудеться вже незабаром.

Очевидно, що закохані і дня не можуть провести один без одного. Папараці часто ловлять їх разом під час прогулянки, у кав'ярнях та в обіймах біля будинку. А нещодавно й зовсім, Бена та Дженніфер сфотографували у Лос-Анджелесі, коли ті ніжно цілувались.

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Днями співачку та актора знову застукали разом – майбутні чоловік та дружина ходили на побачення у ресторан Беверлі-Гіллз. Закохані були у парних образах, повідомляє Daily Mail.

Закохані частенько ходять на побачення
Закохані частенько ходять на побачення

52-річна Джей Ло одягнула приталену міді-сукню пісочного кольору та підбори у тон свого наряду. Волосся зірка зібрала у пучок та зробила легкий вечірній мейк.

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Лопес та Аффлек в парних образах
Лопес та Аффлек в парних образах

Бен Аффлек підтримав свою кохану і вийшов у світ у штанах пісочного кольору та сірому піджаку. Ви лише гляньте, наскільки гармонійно виглядає ця парочка!

Бен та Дженніфер
Бен та Дженніфер

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Бенн постійно тримав Дженніфер за руку. Очевидно, актор та співачка по-справжньому щасливі разом.

До речі, як відомо, наразі майбутнє подружжя шукає для себе затишний дім. Нещодавно Лопес та Аффлек уже обрали житло за 50 мільйонів доларів. Проте з невідомих причин угода не відбулася. Тому зараз закохані досі у пошуку ідеальної оселі.

За інформацією інсайдерів, Дженніфер і Бен придивляються до нерухомості в престижних районах Бель-Ейр, Беверлі-Гіллз та Холмбі-Гіллз.

До речі, вже в липні Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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