52-летняя Дженнифер Лопес похвасталась достоинствами своей фигуры в мини-бикини (фото)

Дженнифер Лопес показала невероятный пляжный look / Фото: Getty Images

Джей Ло – это звезда, которая всегда находится в центре внимания. Недавно артистка наконец-то нашла мужчину своей мечты – им оказался ее экс-бойфренд Бен Аффлек. Влюбленные уже получили статус самой горячей парочки Голливуда . И это не удивительно, ведь их чувства очень сильны, а главное – искренни.

Сейчас Дженнифер Лопес активно готовится к свадьбе, дата которой еще неизвестна. Артистка уже похвасталась своим кольцом и рассказала о предложении от Бена Аффлека.

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На днях в Instagram звезда решила показать, чем любуется ее возлюбленный. Так, Джей Ло покрасовалась в миниатюрном черном купальнике с золотистыми украшениями и тонком черном халате с орнаментом из бабочек и пионов. Дополнила образ певица каблуками и солнцезащитными очками.

Джей Ло в мини-купальнике / Фото: instagram.com/jlo

Летнее настроение: активировано, – подписала фото знаменитость.

Звезда умеет подчеркивать свои изюминки / Фото: instagram.com/jlo

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Такие пикантные кадры демонстрируют, что Джей Ло всю зиму усердно работала над красотой своего тела, чтобы летом сводить всех с ума. И это у нее вышло!

Кроме того, звезда опубликовала видео, где она кружится в бикини. Вероятно, таким образом она хотела доказать, что ее изысканные формы – это не фотошоп.

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52-летняя знаменитость приятно поразила фолловеров. Фаны уже отметили, что Лопес полностью готова к летнему сезону.

Королева.

Богиня.

Прекрасная.

Такая сексуальная.

Скриншот Instagram

Кстати, недавно Дженнифер Лопес засветилась в красном мини-платье возле ресторана в Западном Голливуде. Тогда ее вид тоже всех приятно поразил.

Напомним, ранее Джей Ло и Бена Аффлека поймали на свидании в парных образах. Парочка так и светится от счастья!