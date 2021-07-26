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У Мережі внучку Доліної назвали невихованої, дочка співачки різко відповіла хейтерам

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 09:56
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Нове відео в Instagram Лариси Доліної спровокувало скандал. У Мережі зазначили, дівчинка дуже часто з'являється на публіці і назвали внучку співачки невихованою, Доліна та її дочка не стали мовчати
У Мережі захейтили онуку Лариси Доліної
У Мережі захейтили онуку Лариси Доліної / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лариса Доліна не відстає від своїх зіркових колег і стала частіше ділиться в соцмережах спільними фото і відео з онукою Сашею. Якщо, наприклад, фото дітей Алли Пугачової в Мережі завжди засипають компліментами , то внучку Доліної розкритикували.

Все почалося з того, що Лариса Доліна опублікувала в Instagram відео, на якому внучка Саша танцює зі студентами співачки.

Одна з підписниць співачки звернула увагу, що Лариса Доліна дуже часто стала публікувати фото з онукою Cашей.

Поважаю ваш талант! Ваш голос! Але аж надто ви всюди демонструєте вашу внучку. Скільки дивлюся передачі, де вона є, думаю не одна це помічаю: вона веде себе як невихований дитина, або дівчинка вже зловила зірку, – написала підписниця.

Лариса Доліна не проігнорувала коментар.

Це ви погано виховані, та ще відрізняєтеся відсутністю такту, – стримано відповіла співачка.

А ось дочка Лариси Доліної вирішила не підбирати слова. У себе в Instagram Ангеліна присвятила публікації пост. Вона захопилася, як її мама відповіла хейтерам. Від себе додала, що не розуміє, чому люди дозволяють собі таку нетактовність в соцмережах.

Кожному, хто своє лайно не вміє в собі тримати або зливати його не знає куди. Порада: # говорісунітазом, – дала пораду дочка Доліної всім, хто критикує їх сім'ю

Кого із зірок хейтели за зовнішність – дивіться в сюжеті:

Раніше в Мережі розкритикували сина Наташі Корольової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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