67-річний батько Тіни Кароль добровільно пішов воювати на передову: як прийняла це співачка

Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони

Україну захищають від рашистських нелюдей не лише професійні військові, бійці ЗСУ, а й зіркові постатті та цивільні люди. З перших днів повномасштабної війни до лав української армії та тероборони вступили актор Андрій Федінчик, хореограф Дмитро Дікусар, учасники гурту "Антитіла" та багато інших знаменитостей. Також стало відомо, що й батько Тіни Кароль пішов воювати, незважаючи на свій вік.

Під час свого візиту до Канн, де Кароль познайомилася з котом Степаном, зірка дала інтерв'ю виданню Le Figaro, де розповіла, що її батько добровільно вступив до лав тероборони.

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Тіна Кароль зізналась, що вона прийняла вибір батька, однак важко це переживає.

Архівне фото: Тіна Кароль з мамою, татом та братом / Фото: instagram.com/_fantina

Мій батько міг би покинути країну у 67 років, але хоче залишитися і захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко, – поділилася співачка.

Зазначимо, Григорію Лібермана 67 років (загальна мобілізація проводиться від 18 до 60 років, – Ред.), і він через вік міг безперешкодно виїхати з країни. Втім, чоловік обрав інший шлях.

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Маленька Тіна Кароль з сім'єю / Фото: instagram.com/_fantina

Сама Тіна Кароль зараз активно гастролює світом – вона дає благодійні концерти та розповідає правду про війну на її Батьківщині. Зірка зізналася, що не знає, коли побачить тата та всю сім'ю й друзів.

Там живе моя сім'я та вся моя творча команда. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх побачити. Що вони відчувають? Гнів та страх. Але вони продовжують жити, попри все, – пояснила артистка.

Також Кароль зауважила, що музика це її зброя. Вона зараз не планує закінчувати цей важливий тур і живе постійно в русі.

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Так, нещодавно Тіна Кароль їздила до Японії та побувала в Хіросімі. А ще раніше зірка прилітала до Венеції, де зворушливо заспівала гімн України на відкритті символічної артвиставки.