70 років тому: в Мережі з'явилося рідкісне фото Єлизавети II з покійним чоловіком і дітьми

Єлизавета II, принц Філіп та їхні діти принц Чарльз і Ганна (зліва направо) / Фото: instagram.com/clarencehouse

Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуолльская опублікували душевне фото з покійним принцом Філіпом і Єлизаветою II, яка нещодавно позбавила принца Гаррі важливою для нього посади. Кадр зроблений рівно 70 років тому в один з літніх днів в Кларенс-хаусі.

Унікальна фотографія з'явилася в Instagram-акаунті принца Чарльза і його дружини.

На цій фотографії, зробленій 70 років тому в цьому місяці, зображені королева, герцог Единбурзький, принц Чарльз і принцеса Анна, що насолоджуються теплим літнім днем в саду Кларенс-хаус, – йдеться в описі.

Втім, нещодавно спогадами віддалася і Єлизавета II. У королівському Twitter-акаунті опублікували ще одне фото з королевою, її покійним чоловіком, і їхніми дітьми. Кадр був зроблений в 1960 році, і тоді вже на світ з'явилася третя дитина королеви – принц Ендрю.

Принцеса Анна, новонароджений принц Ендрю, покійний принц Філіп та Єлизавета II, принц Чарльз / Фото: twitter.com/royalfamily

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дивіться у цьому відео:

Дізнайтеся інші новини на тему: