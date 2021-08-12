70 років тому: в Мережі з'явилося рідкісне фото Єлизавети II з покійним чоловіком і дітьми

Єлизавета II, принц Філіп та їхні діти принц Чарльз і Ганна (зліва направо) / Фото: instagram.com/clarencehouse
Принц Чарльз і його дружина герцогиня Корнуолльская опублікували душевне фото з покійним принцом Філіпом і Єлизаветою II, яка нещодавно позбавила принца Гаррі важливою для нього посади. Кадр зроблений рівно 70 років тому в один з літніх днів в Кларенс-хаусі.
Унікальна фотографія з'явилася в Instagram-акаунті принца Чарльза і його дружини.
На цій фотографії, зробленій 70 років тому в цьому місяці, зображені королева, герцог Единбурзький, принц Чарльз і принцеса Анна, що насолоджуються теплим літнім днем в саду Кларенс-хаус, – йдеться в описі.
Втім, нещодавно спогадами віддалася і Єлизавета II. У королівському Twitter-акаунті опублікували ще одне фото з королевою, її покійним чоловіком, і їхніми дітьми. Кадр був зроблений в 1960 році, і тоді вже на світ з'явилася третя дитина королеви – принц Ендрю.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дивіться у цьому відео:
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