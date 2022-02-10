Шоу "Ранок з Україною" відзначає восьмий день народження

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Час біжить невблаганно швидко. Здається, що так недавно була прем'єра в ефірі "Ранку з Україною", а сьогодні для шанувальників телеканалу "Україна" особлива дата. Рівно 8 років українці прокидаються з ранковою програмою та отримують заряд емоцій та актуальної інформації на день!

10 лютого програма "Ранок з Україною" відзначає День народження. У святковий день не обійшлося без сюрпризів, у прямому ефірі каналу "Україна" щирі вітання коханому шоу залишили найвідоміші люди країни – Оля Цибульська, Позитив, Ганна Добриднєва, Камалія, Gena Viter та Міла Кузнєцова.

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Ведучі шоу "Ранок з Україною" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ми та наша країна прокидаємось разом із вашим шоу! Вам сьогодні 8 років, і кожного ранку ви втілюєте неймовірно круту роботу! Вітаємо всю команду з чудовим святом, знайте, тільки заради вас ми можемо прокидатися о 6 годині ранку! Бажаємо вам креативних сюжетів, мільйони переглядів та щасливих глядачів!

- записали колективне вітання зірки.

Такою світлою та народною програмою роблять її ведучі Лілія Ребрик, Григорій Герман, Анатолій Анатолич, Ірина Хоменко та Олександр Шадров. Для них ранкове шоу стало провідником для спілкування з українцями, обміну думками та порадами, втіленням глядацьких мрій.

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Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

З Днем народження наш улюблений "Ранок з Україною"! Нам сьогодні 8 років, з них я вже 4,5 роки прокидаюся о 4:07, щоб побажати глядачам "Доброго ранку", щоб поділитися новинами, порадами, щоб усміхнутися разом з Вами! – написала ведуча програми Лілія Ребрик у своєму Instagram. – Я щаслива! А гарний настрій – це запорука вдалого дня! Дякую, що прокидаєтеся з нами!

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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