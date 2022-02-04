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Канал "Україна" – телеканал №1 у січні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 16:57
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За підсумками січня 2022 року, телеканал "Україна" став абсолютним лідером глядацьких уподобань за основними аудиторіями як у містах з населенням 50 тис.+, так і по всій Україні.
Канал "Україна"
Канал "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За аудиторією 18+, вся Україна, частка каналу "Україна" досягла 11,43%, рейтинг – 2,23%. За аудиторією 18+ (50 тис.+)**, частка – 11,12%, рейтинг – 2,03%. За аудиторією 4+ ("Вся Україна")***, частка – 10,91%, рейтинг – 1,95%.

У січні телеканал "Україна" подарував глядачам гучні прем'єри, яскраві оновлення улюблених проектів, нові обличчя та затишну атмосферу новорічних свят разом із зірками наших концертів та шоу, топових серіалів та фільмів. Традиційно високу увагу глядачів утримували також інформаційні, публіцистичні та соціальні проекти каналу.

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Лідерами своїх слотів з широких аудиторій (*/**/***) були прем'єрні серіали прайма та міні-серіали вихідного дня, новини "Сегодня", інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", головне соціальне ток-шоу країни "Говорити Україна" з Олексієм Сухановим, публіцистичний проект Олени Кіт "Головна тема".

У січні на каналі "Україна" відбулася низка успішних прем'єр. У прайм-тайм будніх стартувала медична драма "Надія" (Film.ua). Історію талановитого лікаря з невлаштованим особистим життям, якому доведеться пройти складний шлях, здобути впевненість у собі та розкрити свій талант, вже переглянули понад 9 млн. українців. У січні серіал "Надія" був беззаперечним лідером свого тайм-слоту, частка перегляду за аудиторією 18+, вся Україна склала – 16,55%, рейтинг – 6,02%. Прем'єрні міні-серіали вихідного дня також увійшли до топ проектів січня. Аудиторія мелодрам "Птах у клітці" (Film.ua) та "Вибачити себе" (Filmstream) склала по 5 млн. глядачів кожної***. Частка "Птахи у клітці" становила – 16,62%, рейтинг – 6,49%, за аудиторією 18+, вся Україна; "Вибачити себе" – частка 15,76%, рейтинг 6,16%. 31 січня в ефірі каналу "Україна" стартував гостросюжетний серіал "Водна поліція" (SPACE Production). Прем'єрні епізоди вже здобули лідерство у своїх слотах, їх переглянули понад 3,6 млн українців***.

Також 31 січня глядачі зустрілися з оновленим інформаційно-розважальним шоу "Ранок з Україною", до зіркових ведучих Лілії Ребрик, Григорія Германа та Анатолія Анатолича приєдналися Ірина Хоменко та Олександр Шадров. Цього дня аудиторія проекту склала 1,2 млн. українців***. Загальна аудиторія "Ранку з Україною" у січні досягла 5,7 млн. глядачів.

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Найпопулярнішим соціальним ток-шоу на українському телебаченні традиційно залишається "Говорити Україна" з Олексієм Сухановим. За аудиторією 18+, вся Україна частка склала – 17,79%, рейтинг – 7,58%. Резонансні історії від Олексія Суханова не залишили байдужими 9,85 млн. глядачів***.

Стабільно високу частку перегляду каналу "Україна" забезпечили новини "Сегодня". Зокрема частка праймових випусків новин "Сегодня", за аудиторією 18+ (вся Україна), склала 12,31%, рейтинг – 4,93%. Загалом аудиторія новин "Сегодня" у січні склала 16 млн. глядачів***. Лідером січня серед інформаційно-аналітичних тижневиків із широких аудиторій */**/*** стали випуски "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою". За аудиторією 18+ (вся Україна) частка – 14,69%, рейтинг – 6,57%.

Також високою глядацькою увагою користувалися резонансні проекти "Головна тема. Перезавантаження" з Оленою Кіт, аудиторія у січні – 5,9 млн. глядачів, та "Свобода слова Савіка Шустера", аудиторія – 5 млн. глядачів.

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За першу декаду нового року святкову атмосферу улюблених концертів та шоу каналу "Україна" – "Новорічна маска", "Привіт, 20-ті!", "Фантастична ніч на каналі "Україна", "Великий новорічний концерт", "Новорічний концерт", – з каналом поділили понад 9 млн. глядачів.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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