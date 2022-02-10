Нацвідбір на "Євробачення": коли та де дивитись фінал?

Для всіх, хто цікавиться підготовкою України до "Євробачення"-2022, публікуємо актуальну інформацію про те, де і коли дивитись фінал Нацвідбору

Озвучені подробиці про майбутній фінал Нацвідбору / Фото: suspilne.eurovision

За традицією підготовка до "Євробачення" в Україні пов'язана з численними скандалами, про які ми писали. Але, здається, все вже на фінальній прямій, оскільки вже у вихідні буде названо представника України на "Євробаченні", яке цього року пройде в Турині.

Коли і де дивитись фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022

Так, фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого, у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ . Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, мобільному додатку suspilne.tv.

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У суботу пройде фінал Нацвідбору / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Ведучими вечора стали Маша Єфросиніна і Тимур Мірошниченко. Обиратиме представника України разом із глядачами трійка журі: Тіна Кароль, Джамала та та Ярослав Лодигін, член правління Суспільного та режисер.

У фіналі Нацвідбору ми побачимо виступ вісімки учасників. Ними стали:

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Barleben – Hear My Words

Cloudless – All Be Alright

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моє кохання

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra – Stefania

Roxolana – Girlzzzz

Wellboy – Nozzy Bossy

Вісімка учасників виступить у финалі / Фото: eurovisionworld.com

Як голосувати на Нацвідборі на "Євробачення"

Для всіх, хто цікавиться, як голосувати на Нацвідборі, повідомляємо важливу інформацію:

глядачі ВПЛИВАЮТЬ на результати голосування: 50% голосів учасники одержують від глядачів , 50% – від журі;

, 50% – від журі; початок голосування оголосять ведучі під час прямого ефіру 12 лютого (початок ефіру о 18:30);

12 лютого (початок ефіру о 18:30); номер коду учасника Нацвідбору відповідатиме його порядковому номеру виступу;

з одного номера можна проголосувати за кожного учасника не більше одного разу.

Після оголошення ведучих про завершення голосування результати голосування глядачів формуються у співвідношенні голосів, що у сукупності становить 100%, із наступною конвертацією відсотків на бали від 1 до 8.

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Голосування журі відбувається паралельно із голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8.

Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Голоси глядів дуже важливі / Фото: suspilne.eurovision

Також дивіться думку букмекерів про переможців Нацвідбору на "Євробачення"-2022 .