Багато українських зірок взяли до рук зброю та пішли в терборону, аби захищати батьківщину. Так, Андрій Хливнюк став обороняти Київ, а Коля Сєрга - Одесу. Днями Сєрга вирішив присвятити пісню російським загарбникам. Він виконав власну версію знаменитої рибальській пісні "Шаланды, полные кефали". Артист заспівав пісні біля відомого Одеського театру опери та балети. Сєрга грав на гітарі, також йому акомпанував скрипаль. Instagram , (@thekolya) У композиції музикант звернувся до Путіна, зазначивши, що для одеситів він є "звичайним поцом", який так чи інакше горітиме в пеклі. Не сцыте, подплывайте ближе. Вам всё равно в аду гореть. У нас в Одессе, как в Париже. Увидеть раз и умереть. Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин. В вас никто не верит здесь всерьёз. Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим. А в Одессе вы обычный поц, - йдеться в пісні. Оригінал пісні/ версія Колі Сєрги Також Коля Сєрга за допомогою пісні пояснив, що одесити готові зустрічати загарбників, яких вони можуть легко опустити на дно Чорного моря. Раніше Настя Каменських випустила патріотичну, антивоєнну пісню "Я — УКРАЇНА". Водночас Сергій Бабкін заспівав нову версію культової пісні "Я Солдат". Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.