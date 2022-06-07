Анфіса Чехова "відгрібає" в Мережі за свій інтимний поцілунок з 10-річним сином (відео)

Анфіса Чехова оскандалилась через поцілунок з сином

Анфіса Чехова, яку висміюють за провальний фотошоп, декілька місяців тому перебралась з сином на Балі. Очевидно, телезірка втекла з країни-агресорки, яка напала на незалежну Україну. Хоча сама ведуча запевняє, буцімто на острові вона просто "знайшла спокій та просвітлення".

Проте повного дзена Анфісі Чеховій не судилось досягти. Днями телезірка опублікува в Instagram відео, де вона відпочиває з 10-річним сином Соломоном у басейні.

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На ролику телеведуча показала, як вона цілує свого сина в губи. І саме цей момент спровокував справжній скандал. Користувачі Мережі визвірилась на Чехову, мов така інтимна близкість с сином – недоречна.

Ведуча не довго стала приймати хейт на свою адресу. Вона просто заклилала фоловерів, які не підтримуюють її вчинок, відписатись. Також Анфіса заявила, що не видалятиме відео. Вона просто закрила доступ до коментарів під роликом.

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Скріншот Instagram

З якого дива ви вважаєте, що можете мене поливати ... З якого дива ви, ідеальні люди, дозволяєте собі просто так лаяти людину. Зараз все у світі вважають нормальним та можливим. Цілувала, цілую і цілуватиму. Це моя люба дитина. Я дуже прикро, що вас у дитинстві недолюбили батьки, – висловила телезірка.

Також Анфіса Чехова вирішила показати безліч прикладів, як відомі зірки цілують у губи своїх дітей. Зокрема, зірка згадала й футболіста Девіда Бекхема, який часто публікує світлини, на яких не боїться проявляти тремтливі почуття до своїх дітей.

Скріншот Instagram

Скріншот Instagram

Коротко про Анфісу Чехову

Анфіса Чехова стала популярною завдяки роботі телеведучою проєкту "Секс с Анфисой Чеховой". З 2011 до 2013 року вона працювала в українських шоу "Давай одружимося" та "Як вийти заміж".

Жінка виховує сина Соломона. Його батько – ексчоловік ведучої, грузинський актор Гурам Баблішвілі. Пара розлучилася восени 2017 року. Причиною стали зради чоловіка.

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Телеведуча з сином Соломоном

Нагадаємо, нещодавно "Місіс Крим-2022" із Полтави Ольга Валєєва нарвалася на критику в Мережі через свою зовнішність.