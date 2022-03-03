Акторка Катерина Кузнецова розповіла, як зараз живе її сім'я в Києві: "Вони ховаються та бояться"

Катерина Кузнєцова прокоментувала війну РФ проти України. / Фото: Instagram

Діячі культури на повний голос продовжують закликати припинити війну на українській території. Хтось чітко висловлює свою позицію і не боїться називати ім'я вбивці Путіна, як Юрій Дудь, а хтось розпливчасто говорить про ситуацію в нашій державі та благає миру.

Зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнецова звернулась до фанатів в Instagram. Вона показала архівне сімейне фото та розповіла, як тепер живуть її близькі.

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Це моя сім'я! Мама, тато і бабуся. Вони живуть у Києві. Найдорожче, що в мене є. Щохвилини на зв'язку. Вони ховаються, бояться, сплять по черзі в одязі, нічого не можуть їсти, тремтіння в голосі. Я українка і завжди цим пишалася та пишаюся, – заявила Кузнецова.

Акторка написала своїм фоловерам, що в Україні триває кривава та жорстока війна.

Гинуть люди… діти. Найстрашніше для мене тепер це те, що я не можу бути поруч із рідними, я не можу їх обійняти, я не можу поплакати з ними, я не можу розділити це страшне горе разом з ними. І мені дуже боляче від цього. Я благаю зупинити цю трагедію. Що може бути страшніше за війну?? Нічого, – написала артистка.

Катерина Кузнецова зауважила, що люди не мають умирати. Вони мають жити у мирі, діти мають усміхатися і спати у своїх теплих ліжечках, бабусі та дідусі – відчувати любов і увагу від своїх дітей, онуків та правнуків.

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Україно, я з тобою! Зупиніть війну! – закликала акторка.

Кузнецова додала, що може після цих заяв втратити багато так званих друзів, але головне для артистки нині – її сім'я.

Скриншот Instagram

Катерині Кузнецовій 33 роки. Вона дочка ексгравця київського "Динамо" Олега Кузнецова та української легкоатлетки Алли Борисенко. Вже понад п'ять років живе і працює в Москві. Відома ролями в серіалах "Кухня", "Родком", "Знахар", "Хто ти?", "Скажене весілля-2".

Пів року акторка прожила у шлюбі з російським колегою Євгеном Проніним. Згодом новим її обранцем став Максим Аплін, власник серф-школи на Шрі-Ланці, який має туристичний бізнес.

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Днями син Таїсії Повалій закликав молитися та благати про мир, а не проклинати росіян. А от скандальний актор Олексій Панін чітко підтримав Україну.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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