Акторка Олеся Жураківська пояснила, чому казки Пушкіна – це зброя проти українців

Олеся Жураківська вважає, що російську культуру в Україні потрібно відмінити

Олеся Жураківська, яка подякувала полякам за допомогу українцям, зізналась, що вона сама виросла на казках російського поета Олександра Пушкіна і тому їй важко казати про відміну російської культури. Але акторка розуміє, що це скасування необхідне для нашої перемоги та миру.

Зараз війна і є лише біле та чорне. Для того, щоб не було розмов про "нє всьо так адназначно" треба зараз все видалити. Як пухлину видаляють, то видаляють всі метастази і ще охоплюють тканини навколо них для того, щоб не було проблеми. Тому мені здається, що зараз треба видали все. Вдома ніхто нікому не забороняє, робіть що хочете. Але в державі цього не повинно бути. Я росла на казках Пушкіна, і мені не дуже просто це казати. Але коли вірші Пушкіна Безруков використовує як зброю і з мерзенною високомірною харею щось там читає, то треба усвідомити, що вірші Пушкіна можуть бути зброєю, а не тільки чудовими казками, – пояснила зірка в інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для YouTube-каналу.

Також Жураківська висловилась щодо своєї колеги Чулпан Хаматової, які підтримала Путіна, але після повномасштабної війни втекла з РФ.

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Чулпан моя хороша подруга, я вважаю її великою людиною. Один її вчинок можна засуджувати. Власне всі її проблеми з цього почались, коли вона підтримала Путіна. Тут дійсно все доволі складно. Ми з нею спілкувались, і вона казала, як це жахливо і страшно те, що відбувається. Вона казала, що не знає скільки треба часу, щоб "нашу (росіян, – Ред.) провину спокутувати", – поділилась акторка.

За словами Олесі Жураківської, вся російська інтеліґенція відчуває відповідальність за те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше Римма Зюбіна розкритикувала українських акторів у РФ, які замовчують війну на Батьківщині.