Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Вот это встреча!

Как вырос Веня!

Гага высмеяла РФ

Сын Калкина

Отношения Даши

Херд снова врет
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Нет мозгов, они промыты: Римма Зюбина об украинских актерах в РФ, которые молчат о войне

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 12:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная украинская актриса дала откровенное интервью, где поделилась своим видением важных на сегодняшний день тем
Римма Зюбина дала откровенное интервью
Римма Зюбина дала откровенное интервью / Фото: facebook.com/z.rimma.z

Украинская звезда театра и кино Римма Зюбина дала интервью Алине Доротюк для YouTube-канала "Зірковий шлях". Так, звезда украинского кино поделилась мнением о том, почему мировая "отмена" россиян – это правильно.

Справедливо хейтят, потому что ответственность есть у каждого. Я абсолютно за эту ответственность коллективную. Все ходили на выборы или не ходили, или фильтровали. Или поздно, вот сейчас поздно уже, поздно батенька, ходить на митинги.

Реклама

Также звезда ответила на вопрос о том, почему украинские звезды, которые остаются в РФ, продолжают молчать, пока российская армия творит бесчинства в Украине.

Это страх, слабость. Это страх, это понимание и это малодушие, я бы сказала. Потому что значит ты думаешь только о… Или у тебя нет мозгов, они промыты. Но если есть мозг, его не промоешь. Или ты думаешь о своей карьере. А где они нужны? В Америке мы никому, вообще никому нигде не нужны. Надо знать язык, надо там жить, родиться, понимать, о чем они даже шутят, это часть жизни. Надо учиться в тех киношколах, в Голливуде такая многотысячная армия безработных актеров, что там никого не ждут ниоткуда.

Римма Зюбина
Римма Зюбина / Фото: facebook.com/z.rimma.z

По словам Зюбиной, она давно профильтровала свое окружение и сейчас там нет людей, которые в непростое для страны время сохраняют нейтралитет.

Реклама

Не знаю. Я с такими не общаюсь. Я просто настолько давно перестала играть в какую-то всеобщую любовь и дружбу. У меня есть Олеся Жураковская, у меня есть Виталинка Библив. И как ни странно, вот я там планировала, мы с Олесей планировали встретиться у меня дома 27 февраля, 26-го, как раз эту неделю, у меня она была свободна. Вот Олеся – моя лучшая подруга из актрис.

Также читайте свежее интервью Даши Астафьевой о волонтерстве и личной жизни.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять