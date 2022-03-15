Зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця

Зараз Україна переживає непростий час, але ми у боротьбі з російським окупантом не одні.

Актори із "Кріпосної" подякували полякам / Фото: скріншот

Росіяни так багато років хизувалися і називали українців "братським народом" (від цього словосполучення зараз уже всіх нудить), але пішли війною на Україну та її мирних жителів. У цій ситуації, у темний час у сучасній історії України, маски скидаються з осіб і стає зрозумілим, хто насправді друг, а хто ворог.

Наші сусіди з Польщі – ті, хто першими відгукнулися на заклик про допомогу і зараз надають максимальну підтримку нашій державі та українському народу в цілому.

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Щоб хоч якось віддячити полякам, зірки серіалу "Кріпосна" записали відео польською мовою, завдяки цьому по-справжньому дружній народ за неоціненну допомогу.

Олеся Жураковська у серіалі "Кріпосна"

Рекомендуємо до перегляду!

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До речі, зазначимо, що ні перша, ні друга актриса, які грали кріпосну Катерину, не підтримали Україну і ні слова не сказали про вторгнення Росії, хоча саме у нас вони здобули шалену славу та популярність.

Катерина Ковальчук та Соня Прісс

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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