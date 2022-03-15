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Зірки "Кріпосної" подякували полякам за допомогу українцям та їхні великі серця

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 березня, 15:05
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Зараз Україна переживає непростий час, але ми у боротьбі з російським окупантом не одні.
Актори із "Кріпосної" подякували полякам
Актори із "Кріпосної" подякували полякам / Фото: скріншот

Росіяни так багато років хизувалися і називали українців "братським народом" (від цього словосполучення зараз уже всіх нудить), але пішли війною на Україну та її мирних жителів. У цій ситуації, у темний час у сучасній історії України, маски скидаються з осіб і стає зрозумілим, хто насправді друг, а хто ворог.

Наші сусіди з Польщі – ті, хто першими відгукнулися на заклик про допомогу і зараз надають максимальну підтримку нашій державі та українському народу в цілому.

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Щоб хоч якось віддячити полякам, зірки серіалу "Кріпосна" записали відео польською мовою, завдяки цьому по-справжньому дружній народ за неоціненну допомогу.

Олеся Жураковська у серіалі "Кріпосна"

Рекомендуємо до перегляду!

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До речі, зазначимо, що ні перша, ні друга актриса, які грали кріпосну Катерину, не підтримали Україну і ні слова не сказали про вторгнення Росії, хоча саме у нас вони здобули шалену славу та популярність.

Катерина Ковальчук та Соня Прісс

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
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