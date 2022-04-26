Актуально для всіх українців: особисті лайфхаки боротьби з апатією під час війни від Олі Цибульської

Артистка ділиться перевіреними порадами / Фото: instagram/cybulskaya

Нещодавно Оля Цибульська, раніше що розкривала підлі таємниці російських пропагандистів, відверто зізналася, що страждала від складного депресивного стану майже два місяці. На сторінці в Instagram артистка розповіла, що намагалася триматися заради сина та шанувальників. Також вона не переставала допомагати своїй країні всім, чим могла. Але настав момент, коли з'явилося непросте відчуття – все довкола втратило сенс. І тотальна апатія переслідували Цибульську впродовж тривалого часу.

Для всіх українців, які переживають у зв'язку з російським нападом те саме, що вдалося пережити співачці, Оля Цибульська підготувала топ-5 особистих порад, які допомогли їй хоча б частково відновити емоційний спокій.

Реклама

Оля Цибульська / Фото: instagram/cybulskaya

1. Приведи себе до ладу

Приведи себе до ладу. Життя вже ніколи не буде таким, як було колись. Тепер воно зовсім інше. І нам складно до нього звикнути. Єдине, що залишилось – це ти сам. Дякувати Богу. Тому бережи те, що маєш. Звичайно, якщо це дозволяють зробити умови в яких ти зараз. Твоє тіло, твоє обличчя – це не орендована квартира. Це твоє постійне улюблене місце для душі. Нехай ця рутина відволікає і нагадує, що любити себе зараз – особливо важливо. Не картай себе за те, що в безпеці і маєш можливість помити голову, зробити маску для обличчя чи манікюр. Наші захисники на фронті борються за наше щасливе і красиве майбутнє. Готуй себе до перемоги.

2. Знайди нове задоволення

Знайди нове задоволення. Просте. Почин з теплого чаю і хоча б 10 хвилин без новин. Чи, як я, збирай яйця в курнику. Або глянь відео як наші хлопці лупашать смердючих орків. Дуже розслабляє. Дозволь собі відволіктися і пригадати, хто ти і що приносить спокій твоєму серцю. Можеш почати з кількох хвилин на день. Стане трохи легше. Це відчуєш не лише ти, але і близькі поруч.

Реклама

3. Дивись на вічне

Дивись на вічне. На мистецтво, воду, небо. Щось, що, попри війну, залишається стабільним. Щось, що зруйнувати не під силу навіть найбільшому злу. Звучить банально, але щось настільки глобальне і неосяжне дарує надію і перспективи. Ми теж непокірні. Життя переможе. На нас чекає чудове, щасливе майбутнє.

Співачка поділилась працюючими порадами / Фото: instagram/cybulskaya

4. Допомагай

Допомагай. Людям, яких знаєш і не знаєш. Просто так. Не тому, що так вимагає совість чи почуття провини. Віддаючи, ми наповнюємося теплом і добром. Тобі справді стане легше засинати і прокидатися.

Реклама

5. Знайди свою музику

Знайди свою музику. Без слів чи зі змістом. Наш шоу-бізнес нарешті розцвів сучасними українськими піснями. Наші плейлисти нарешті майоріють україномовними треками в топах. Вони чудові. Знайди свій. Я випустила "Минаю день" на початку березня, коли здавалося, що боляче навіть дихати. І я б не змогла зробити цього без неймовірної підтримки своєї аудиторії. Тепер я щодня отримую повідомлення про те, як моя пісня допомагає пережити біль іншим. І це найкраща нагорода, яку я отримувала за свою кар’єру.

Беріть слушні поради від артистки собі на замітку!

Також зараз обговорюють новина про подорож Барських до США.