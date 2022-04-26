Макс Барських їде до Америки на премію Billboard MusicCon. Як його випустять за кордон?

Співак використовує свою публічність, щоб розповісти усьому світові правду про війну в Україні. Деталі та вся офіційна інформація – у нашому матеріалі.

Артист виступить на Billboard MusicCon / Фото: instagram.com/max_barskih

З моменту нападу Росії на Україну наші знаменитості максимально активізувалися і намагаються наближати перемогу України на всіх напрямках. Артист Макс Барських – один із них.

Макс Барських виступить на Billboard MusicCon

Цього тижня стало про те, що Макс Барських, раніше відмовився від концертів у Росії , отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon, що пройде з 13 по 14 травня у Лас-Вегасі. Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards-2022.

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Програма MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одну з яких очолить Макс Барських. На панелі, що дістала назву на честь його пісні Don't Fuck with Ukraine!, музикант виступить із промовою, де на величезну аудиторію розповість про російську війну в Україні. Також Барських виконає пісню, присвячену подіям останніх двох місяців – військову колискову "Буде весна".

На конференції з Барських також виступатимуть імениті світові зірки та діячі індустрії: наречений Меган Фокс – Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджер Фарела Вільямса), Діана Сахім (менеджер супергрупи Swedish House Mafia) та багато інших. Макс відвідає премію Billboard Music Awards, яка відбудеться 15 травня після завершення конференції.

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Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Для нас це унікальна можливість розповісти на весь світ про жах і звірства, що відбуваються в Україні прямо зараз: про окупований Херсон, знищений Маріуполь, понівечений Чернігів, Харків, Донецьк… Я розповім свою історію! А моя історія – це історія моєї країни, це наша історія. У фіналі конференції я заспіваю "Буде весна",

– каже артист, коментуючи новини про поїздку до США.

Як Макс Барських зможе покинути Україну у війну?

Звичайно ж, у багатьох виникають питання про те, де знаходиться Макс і як він зможе виїхати з України, адже зараз за законом країну не можуть залишити чоловіки віком від 18 до 60 років.

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Офіційна інформація від команди артиста каже: Макс Барських знаходиться у Києві. Він зможе виїхати на захід до Америки при отриманні офіційного дозволу на тимчасовий виїзд із країни. Наразі артист перебуває в очікуванні цього дозволу.

А це означає, що російські ЗМІ, які зараз часто створюють фейки про українських артистів, не зможуть маніпулювати новинами.

Нагадаємо, вчора відбувся благодійний концерт у Варшаві на підтримку України.