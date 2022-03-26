В самое сердце! Оля Цибульская посвятила хит всем влюбленным, которых разлучила война

Тысячи влюбленных сердец в Украине сейчас разлучила война. Новая песня Оли Цибульской вселяет веру в победу Украины и напоминает, что совсем скоро мы все обнимемся с любимыми

Оля Цибульская посвятила песню украинским влюбленным / Фото: instagram.com/cybulskaya

Украинские музыканты продолжают творить искусство даже в период войны, тем самым вселяет в сердца украинцев надежду. Самые сильные и трогательные музыкальные композиции наших артистов сайт "Сегодня" собрал в одну подборку.

А сейчас мы наслаждаемся новый хитом Оли Цибульской. Песня о влюбленных, которых разлучила война, откликнется в сердцах многих украинцев.

Реклама

Певица призналась, что очень долго не могла снова начать петь и создавать музыку, но благодаря сообщениям и поддержке фанатов все же решилась вернуться к творчеству.

В клипе исполнительница собрала самые нежные и важные слова и смс влюбленных, которые оказались за сотни километров друг от друга.

Реклама

Мне страшно так, как каждому из нас. И, несмотря на большой словарный запас, не хватает слов, чтобы описать ужас и боль войны. Но любовь не уходит. И каждое ваше смс, каждое слово и признание – это фронтовые письма, которые будут публиковаться в книгах после победы. Любите! Это сейчас жизненно необходимо, – обратилась к поклонникам Оля Цибульская в своем Instagram.

Украинцы сильны, свободны и непобедимы. И это доказывают артисты в своих песнях. За нами победа! Слава Украине!

Кстати, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!