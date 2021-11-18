Аквамен Джейсон Момоа зірвав сорочку і пішов у танець під хіти AC/DC

Напівоголений актор Джейсон Момоа запалював на танцполі / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Окрім акторського таланту своїм шанувальникам Момоа сподобався також великими м'язами та накаченим пресом. Хорошу фізичну форму він демонструє в кожному новому фільмі відколи став відомим через роль Кхала Дрого в популярному серіалі "Гра престолів". Тому для багатьох Джейсон фітнес-ікона.

Навіть перебуваючи поза знімальним майданчиком актор не втрачає можливості похвалитися своєю статурою. Кілька днів тому, на афтепаті присвяченому новому фільму "Дім Гуччі", де головну роль зіграла Леді Гага, у якої через це почалися проблеми із психікою, він знову продемонстрував, що знаходиться у чудовій формі.

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Виявилося, Момоа затятий шанувальник рок-музики. Актор, почувши легендарні пісні AC/DC, не зміг встояти та кинувся танцювати. А щоб нічого не сковувало рухів, Джейсон одразу ж зняв сорочку.

Інші учасники вечірки зняли його танці на телефон. Незважаючи на те, що танцпол освітлювали лише неонові вогні, на відео чітко видно рухи актора. Дізнайтесь, який гаджет у темряві також добре знімає.

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Як відомо, кілька тижнів тому виконавець ролі Аквамена перехворів коронавірусом, але, судячи з відмінного настрою актора, у нього вже не залишилося жодного симптому хвороби.

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