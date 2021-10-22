Алек Болдвін чотири роки тому написав твіт про випадкове вбивство. Він виявився пророчим

У соцмережі знайшли твіт Алека Болдуїна про вбивство / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді в житті відбуваються дуже дивні та незрозумілі речі. Наприклад, в 2017 році Алек Болдвін в своєму Twitter-акаунті запостив посилання на новину про вбивство чоловіка поліцейським і додав такий підпис:

Цікаво, як це – випадково вбити когось.

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Скріншот з Twitter Алека Болдвіна

Тоді ж, у 2017-му, хтось із користувачів соцмережі відповів акторові, що у нього (Болдвіна) ще все попереду.

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Скріншот з Twitter Алека Болдвіна

Цей твіт Алека Болдвіна в Мережі згадали в зв'язку з трагедією, що сталася напередодні на знімальному майданчику, в результаті якої загинув член знімальної групи.

Що сталося з Болдвіном

63-річний Алек Болдвін, який знімався в картині, вистрілив з реквізитної зброї, смертельно поранивши 42-річну операторку Галину Гатчинс. Поранений також 48-річний режисер Джоел Соуза, який знаходиться в реанімації.

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Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

У зв'язку з тим, що трапилось, зйомки картини Rust були припинені.

Виробництво на цей момент зупинено. Безпека наших акторів і знімальної групи залишається нашим головним пріоритетом, – цитує The Sun представника знімальної команди.

Раніше видання Santa Fe New Mexican опублікувало перші світлини актора зі знімального майданчика після події – на них шокований 63-річний Алек Болдвін дзвонить комусь в сльозах.

Відомо, що актор добровільно дав свідчення в поліції і не був заарештований.

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