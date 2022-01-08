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Невиліковно хворий онук Пугачової став невпізнанним (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 січня, 10:12
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Через свою недугу 30-річний Микита Пресняков сильно схуд. За словами музиканта, його хвороба є наслідком поганого харчування
У Нікіти Преснякова виявили доброякісну пухлину.
У Нікіти Преснякова виявили доброякісну пухлину. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Восени 2021 року онук Алли Пугачової вперше зізнався, що у нього виявили поліпи жовчного міхура – це доброякісні пухлини або псевдопухлинні утворення, що походять із жовчнопухирного епітелію. Переважно хвороба протікає безсимптомно.

Називається холестеринові поліпи в жовчному міхурі. Вони у багатьох там можуть утворюватися згодом через неправильний режим харчування, – розповів Микита, повідомляє Telegram-канал "НеМалахов".

За словами Микити Преснякова, вилікувати хворобу не можливо. Лікарі рекомендували артисту сидіти на суворій дієті, що називається "стіл номер 5" та стежити за здоров'ям, аби уникнути небезпечних наслідків.

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Внук Алли Борисівни дотримується строгої дієти.
Внук Алли Борисівни дотримується строгої дієти. / Фото: instagram.com/npresnyakov


Внаслідок строгої дієті син Христини Орбакайте сильно швидко втратив вагу. У Instagram фоловери Преснякова-молодшого неодноразово зазначали, що Микити дуже худорлявий.

Це вилікувати не можна, але це можна зупинити. Інакше доведеться вирізати жовчний міхур і потім жити без нього. Щоб мені його не вирізали, потрібно дотримуватися дієти, – пояснював музикант.

Нікіта Пресняков сильно схуд через недугу.
Нікіта Пресняков сильно схуд через недугу. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Зараз, як казала дружина Микити, артист правильно харчується та дотримується рекомендацій медиків.

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Ми зараз на правильному харчуванні. Їмо низькокалорійні страви. Зовсім не їмо м'ясо. Головне, не їсти жирне, – казала кохана музиканта.

Пресняков з дружиною.
Пресняков з дружиною. / Фото: instagram.com/npresnyakov

На тлі недуги Пресняков не впадає у відчай і зараз веде активну діяльність у творчій сфері, як і його зіркові родичі. Чоловік займається музикою, знімається у кіно та на ТВ-шоу, виступає на сцені театру. Відомо, що Микита закінчив кіноакадемію у Нью-Йорку і після цього почав знімати короткометражні відео та кліпи.

Окрім того, Пресняков вже як чотири роки перебуває у шлюбі з Оленою Красновою. Про роман цієї парочки стало відомо у 2014 році, коли кохана артиста ще навчалася у школі. А коли дівчина вступила до вишу, то вони з музикантом перебрались жити в особняк Алли Пугачової, що розташований в селі Малі Бережки.

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Нагадаємо, Христина Орбакайте однією з останніх дізналася, що у старшого сина проблеми зі здоров'ям. Читайте, як співачка прокоментувала діагноз Нікіти.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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