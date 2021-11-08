Алену Делону – 86. Як секс-символ виглядає зараз та чим займається

8 листопада Ален Делон відзначає 86-річчя. / Фото: Getty Images, скріншот

У 2019 році Делон переніс інсульт. Такий випадок породив чимало чуток про смерть актора, адже тривалий час він відновлювався в лікарні і не виходив у світ. Проте цьогоріч зірка картини "На яскравому сонці" вперше за тривалий час з'явився на публіці. Як зараз виглядає секс-символ 1960-80-х та чим займається читайте у матеріалі.

Як виглядає Ален Делон?

У червні 2021 року актор став героєм свіжого випуску французького журналу Paris Match. Це перша поява артиста на публіці за три роки.

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Фото обкладинки із зображенням зірки опубліковано в Instagram. На знімку Делон позує в джинсах, блакитній сорочці та темному піджаку. На шиї у нього шарф, який надає образу французького шику.

У коментарях під фото прихильники активно обговорювали нову зовнішність актора. Багато фоловерів писали, що не впізнають секс-символ і припустили, що Делон "щось зробив з обличчям", тобто вдався до пластичних операцій. Інші ж висловили захоплення кумиром та пишуть, що їм приємно бачити зірку здоровим та усміхненим.

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У розмові з журналістом видання Делон пожартував, що не має наміру вмирати так швидко.

Я не помру так легко! Тим більше я хотів би зняти фільм, мій останній фільм. Той, що назавжди залишиться в пам'яті поколінь. А потім я можу піти, – поділився артист.

Вдруге Ален Делон показався на публіці у вересні під час церемонії прощання з легендарним колегою Жан-Полем Бельмондо, який помер 6 вересня. Тоді фанати знову таки відмітили, що актор не такий, як був раніше.

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Як Ален Делон виглядає зараз (фото з 2018 до 2019 року). / Фото: Legion-Media

Чим займається зірка?

Про нинішнє життя актора відомо не багато. У французьких ЗМІ пишуть, що останні роки Делон живе на віллі у Швейцарії.

Артист проводить час на самоті в оточенні домашніх улюбленців. У його будинку живе безліч тваринок: песиків, котиків. Ба більше, він відкрив за власні кошти кілька притулків для бездомних тварин. А на території маєтку зірки розташовується невеличкий цвинтар для улюбленців. Актор хоче, щоб після смерті його порох був на цьому ж місці.

Ален Делон в 2014 році. / Фото: Legion-Media

Ален пояснює таку любов до тваринок тим, що в юності він ударив за якусь провину свою доберманшу, а потім побачив на її очах сльози. Після цього він став ставитись до тварин з особливою ніжністю.

Роботова ковбасника, романи та скандали: цікафі факти про Делона

Ален Делон народився у передмісті Парижа. У 14 років працював у ковбасному магазині на вулиці Сен-Шарль у Парижі. Невдовзі він вирішив долучитись до парашутно-десантних військ корпусу морської піхоти. Після повної підготовки у віці 17 років його відправили на війну до Індокитаю.

Після демобілізації Делон влаштувався офіціантом у Парижі. Потім, за порадою друзів, він став показувати свої фото продюсерам та брати участь у кастингах. Так і розпочалася його зіркова кар'єра.

У 1957 році відбувся дебют Алена у стрічці "Коли втручається жінка". Через рік його запросили на одну з головних ролей у мелодраму "Христина", проте великого успіху ця робота йому не принесла. Найбільшу популярність Делон отримав після фільмів "На яскравому сонці", "Чорний тюльпан", "Мелодія з підвалу", "Шукачі пригод" та інші. А згодом актора визнали секс-символом. На архівних світлинах видно, яким був красунчиком Делон, не дивно, що він припав до серця жінкам.

Ален Делон в молодості. / Фото: скриншот

Також артист працював у театрі, на телебаченні та створив власну кіностудію Delbeau Productions. Востаннє Ален знімався у кіно у 2019 році – у комедії "Повна схожість".

Про бурхливі романи

Відзначимо, що у Делона було дуже насичене особисте життя. У 1959 році він одружився з австрійською акторкою Ромі Шнайдер. У 1964-му у Алена відбулося весілля з акторкою Наталі Бартелемі. Однак після чотирьох років спільного життя вони розлучилися. Протягом наступних п'ятнадцяти років актор зустрічався із Мірей Дарк. Однак у 2017 році його кохана загинула. Після чого в одному з інтерв'ю Ален заявив, що "готовий піти з життя без жалю".

Відомо, що у Делона є, щонайменше, троє дітей. Проте деяких з них він відмовляється визнавати до сьогодні. Яка цьому причина – невідомо.

Скандал в Каннах

У 2019 році на 72-му Канському кінофестивалі Ален Делон отримав "Пальмову гілку" за внесок у кіномистецтво. Однак це рішення не втішило активісток організації "Жінки та Голлівуд". Правозахисниці звинуватили артиста у насильстві, антисемітських та расистських висловлюваннях.

Натомість керівництво заходу не підтримало звинувачення і вирішило не позбавляти зірку почесної нагороди. Директор фестивалю Тьєррі Фремо заявив, що нагорода вручається виключно за заслуги Делона у сфері кіно і що "Пальмова гілка" – це не Нобелівська премія миру.

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