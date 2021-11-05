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Колишній чоловік Меган Маркл став батьком вдруге

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 12:14
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Кінопродюсер Тревор Енгельсон та його дружина Трейсі Керленд стали батьками вдруге. У пари народилася ще дочка
/ Фото: Getty Images

Про поповнення в сім'ї щасливий батько повідомив на своїй приватній сторінці у Instagram. Про це пише Woman`s Day.

Мир, зустрічай Сієнну Лі Енгельсон ! Моя дружина – гангстер! Я не знаю, що я зробив такого правильного в цьому житті, але я найщасливіший з усіх, кого я знаю, – написав у себе в соцмережах Тревор і опублікував перше фото новонародженої.

/ Фото: www.womansday.com

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До речі, таке саме ім'я для своєї доньки обрала принцеса Беатріс – онука Єлизавети II.

Нагадаємо, Тревор Енгельсон почав зустрічатися з Трейсі Керленд у 2017 році . Пропозицію руки та серця кінопродюсер зробив у червні 2018 року, а у жовтні пара зіграла весілля. Вперше подружжя стало батьками влітку 2020 року. У них народилася дочка.

Тревор Енгельсон та Меган Маркл

Кінопродюсер та актриса познайомилися у 2004 році, а у 2011 вони одружилися.

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/ Фото: Getty Images

За чутками, Меган "постійно чіплялася" до Тревору з проханням допомогти їй отримати роль. Зрештою вона потрапила до серіалу "Форс-мажори", після чого їх із кінопродюсером шлюб почав розвалюватися. Пара розлучилася у 2013 році.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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