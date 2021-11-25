Аліна Гросу зізналася, як пройшло знайомство батьків із Романом Полянським

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Почуття між співачкою та актором зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував доньку. Стосунки між співачкою та актором спочатку були лише дружніми. Знайомство батьків Аліни Гросу з Романом Полянським відбулося саме коли кілька ще не зустрічалася.

Якось ми випадково зустрілися на одному кінофестивалі. Я така: "О! Рома! Батьки – це Рома". Я говорю, що це мій друг, він знімався у мене в кліпах, він – актор, – розповіла Аліна у коментарі ТСН.ua.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: Instagram

Реклама

Через час, коли між ними почалися серйозні стосунки, Гросу представила Полянського батькам ще раз, але вже як свого бойфренда.

І я запитала: "Пам'ятаєте ось цього Рому? Так ось, у нас тепер стосунки, – поділилася Аліна.

Як зізналася співачка, батьки нормально відреагували на її стосунки з актором.

До речі, цього літа Аліна Гросу відпочивала в Одесі разом із батьками та бойфрендом Романом Полянським.

Реклама

Нагадаємо, про новий роман Аліни Гросу заговорили ще на початку цього року , коли співачка почала постити фото з Романом Полянським Виконавиця деякий час не підтверджувала, що має романтичні стосунки з актором, але в інтерв'ю говорила, що "і так все зрозуміло". У травні цього року Аліна Гросу підтвердила, що вони із Романом Полянським пара.

Наразі актор та співачка живуть разом у Києві. Роман уже встиг Аліну познайомити із донькою від першого шлюбу.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Зірковий шлях":

Реклама

Дізнайтесь інші новини про пару: